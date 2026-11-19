El senador bonaerense con mandato cumplido, Marcelo Daletto, presentó su habitual informe de “Recaudación Tributaria de la Provincia”, sobre la evolución de los recursos tributarios propios del principal distrito del país durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo período de 2025, elaborado en base a datos del Ministerio de Economía.

“Sin tener en cuenta los recursos de origen previsional, los ingresos de la Provincia se reparten prácticamente en mitades iguales entre los envíos nacionales y lo que recauda ARBA: a septiembre de 2026, la Provincia recibió $ 13,27 billones en transferencias automáticas nacionales (50,6 %) y recaudó $12,94 billones por tributos propios (49,4 %)”, detalló el dirigente oriundo de Chacabuco.

Y resaltó que “el dato determinante es que, mientras las transferencias nacionales se mantuvieron estables, con una caída real de apenas el 0,4 % interanual, la recaudación propia retrocedió un 3,5 % real”.

“Al noveno mes del año, la Provincia recaudó $ 12,94 billones por tributos propios, frente a $ 10,09 billones en igual período de 2025. Esto representa una variación nominal del 28,2% que, al descontar el efecto inflacionario, se tradujo en una contracción real del 3,5 % interanual”, detalló.

En cuanto a los principales tributos, Daletto explicó que “Ingresos Brutos, que concentra el 76,4 % de la recaudación, acumula una caída real del 3 %, en un contexto de consumo y facturación retraídos. Sellos (9,7 % del total) cayó un 10,6 % real, encadenando ocho meses consecutivos en terreno negativo, reflejo de la caída en la compraventa del mercado inmobiliario. Y Automotor (4,5 % del total) registró el mayor retroceso, con una caída real acumulada del 23,4 %”.

🚨 La recaudación propia de la Provincia cayó un 3,5% real Los ingresos de la Provincia, excluyendo los de origen previsional, se reparten prácticamente en mitades iguales: a septiembre de 2026 recibió $13,27 billones de transferencias automáticas nacionales (50,6%) y recaudó $12,94 billones por tributos propios (49,4%). Mientras las transferencias nacionales se mantuvieron estables, con una caída real de apenas el 0,4%, la recaudación propia retrocedió un 3,5% real. Mirá los detalles acá 👇 https://t.co/jeTV2luVDQ — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) November 19, 2026

“Del otro lado, el Inmobiliario (6,3% del total) fue el componente de mejor desempeño, con un crecimiento real acumulado del 14,6%, impulsado por la actualización de las bases imponibles de la Ley Impositiva 2026”, remarcó.

“Frente a este contraste, la explicación oficial de la Provincia seguramente se centre en la caída de Ingresos Brutos, que depende de la actividad económica. Pero lo cierto es que los fondos que llegan de Nación se mantienen estables, y lo que cae es lo que recauda la propia Provincia”, concluyó Daletto.