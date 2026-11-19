El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo, ratificó su encolumnamiento con el Gobierno de Javier Milei, al tiempo que aludió a la tensión permanente de la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con la Casa Rosada.

“Hace mucho que no hablo, pero tengo buena relación”, dijo sobre la exministra de Seguridad y luego reveló que no le gustó “que cuando ella decidió irse del PRO dijo que los que nos quedábamos éramos tibios”.

“Ahora ella tiene actitudes que parece que la tibia fuera ella. Entonces, ¿por qué cuando nosotros marcábamos diferencias éramos tibios y cuándo lo hace ella es republicana?”, arremetió el legislador macrista.

De todos modos, negó una posible ruptura de Bullrich con el Gobierno. “No creo que Patricia haga eso, no corresponde. Yo soy de los que creen que las discusiones se dan adentro. No se exteriorizan”, expuso en declaraciones a Clarín.

Luego consideró que la eventual postulación presidencial de la senadora de La Libertad Avaza “es un tema de ella”.

“Cuando vos vas a un espacio que tiene un liderazgo claro como es el de Javier Milei en La Libertad Avanza, vos decidís estar ahí. Es parte del verticalismo que tiene que haber”, enfatizó.

#Elecciones2027 🗳️⚡ Milei salió a despejar la interna con Bullrich: “Es mi socia política” El presidente Javier Milei rechazó las versiones sobre un posible quiebre con Patricia Bullrich y aseguró que la senadora continuará dentro de La Libertad Avanza. Además, atribuyó las especulaciones a sectores que, según afirmó, buscan generar una fractura en el oficialismo. 📌 “¿Cómo la vamos a echar? Es mi socia”, afirmó Milei al ser consultado sobre una eventual salida de Bullrich. 📌 El Presidente recordó que la dirigente ocupa un lugar central como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. 📌 Milei responsabilizó al denominado “Círculo Rojo” por las versiones de ruptura y lo vinculó con sectores del statu quo que, según su interpretación, se ven perjudicados por su modelo. 📌 También reafirmó su defensa del liberalismo y rechazó la posibilidad de adoptar políticas que considere populistas para enfrentar electoralmente a la oposición. 📺 Durante una entrevista con Eduardo Feinmann, Milei insistió en que “no hay nada en el medio” entre el liberalismo y el populismo y sostuvo que su Gobierno mantendrá el programa económico e ideológico que viene impulsando. 🤔 El mandatario también salió al cruce de los cuestionamientos por el poder adquisitivo y calificó como una “mentira” la afirmación de que “la gente no llega a fin de mes”, al tiempo que volvió a defender los resultados de su gestión económica. 👉 https://t.co/h6w240pwpF 💬 ¿La ratificación pública de Milei alcanza para cerrar las versiones sobre diferencias internas con Bullrich? #JavierMilei #PatriciaBullrich #LaLibertadAvanza #Gobierno #Senado #Política #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 19, 2026

Por eso, evaluó que no hay espacio para dos: “Cuando sos gobierno, las diferencias no tienen solamente un efecto electoral, sino también en los mercados, en la seguridad. Todo eso crea una inseguridad que no me parece que sea buena”.

Finalmente, dijo que el posible regreso del “populismo” al poder “sería terminal, un paso atrás. Todo el mundo lo sabe”.

“Nadie puede pensar en una vuelta a la Argentina donde te llenan de papelitos para la inflación, donde te venden un presente rápido para enterrarte en el futuro. El peronismo hace la fiesta y el que viene la paga. Se vuelve constante así. Volver atrás es una locura”, finalizó Ritondo.