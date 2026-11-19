La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 que habían desregulado los aumentos de las cuotas de la medicina prepaga. Con esta decisión, el Estado recupera facultades para revisar y controlar las modificaciones tarifarias que aplican las empresas del sector.

El fallo fue firmado por unanimidad este jueves 19 de noviembre por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados consideraron que el Poder Ejecutivo no acreditó circunstancias excepcionales que justificaran eliminar esos controles mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin intervención del Congreso.

Se trata de la primera vez que la Corte Suprema declara inconstitucionales artículos del DNU 70/2023, dictado por el presidente Javier Milei.

Qué cambia para las empresas de medicina prepaga

La decisión invalida los artículos 267 y 269 del decreto, que habían eliminado las facultades de regulación estatal sobre los valores de las cuotas de la medicina prepaga.

A partir del fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera su potestad legal para revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones tarifarias. De esta manera, las empresas deberán volver a justificar los incrementos ante el Gobierno antes de aplicarlos.

Para fundamentar las subas, las compañías deberán presentar información sobre las variaciones de sus estructuras de costos y cálculos actuariales razonables vinculados con los riesgos que cubren.

Sin embargo, la resolución no establece un porcentaje máximo de aumento ni determina que las cuotas deban ajustarse automáticamente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los argumentos de la Corte Suprema

En su resolución, los integrantes del máximo tribunal señalaron que la invocación de una emergencia económica general no resulta suficiente para justificar la eliminación de las facultades de control del Estado.

Los jueces entendieron que el Gobierno debía demostrar la existencia de circunstancias excepcionales y de una necesidad y urgencia concretas que impidieran recurrir al procedimiento legislativo ordinario.

En ese sentido, consideraron que no se acreditaron las condiciones constitucionales necesarias para que el Poder Ejecutivo modificara, mediante un DNU, el esquema de regulación de los aumentos de las prepagas.

El origen del reclamo contra Swiss Medical

La causa se inició a partir de una demanda presentada por una afiliada de Swiss Medical, quien cuestionó los incrementos aplicados a su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024.

Según el planteo judicial, el aumento acumulado había alcanzado el 110%, frente al 6,26% que habría correspondido de mantenerse el esquema de regulación anterior.

En primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró inconstitucionales los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos de acuerdo con la evolución del IPC, además de restablecer el control estatal.

La Corte Suprema revocó parcialmente esa sentencia: mantuvo la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU, pero dejó sin efecto la obligación de vincular los aumentos futuros con el índice de inflación.

El alcance del fallo y las causas pendientes

El pronunciamiento se circunscribe al expediente analizado y a los artículos del decreto que modificaron el régimen de regulación de las cuotas de las prepagas. Por lo tanto, no implica una declaración de inconstitucionalidad sobre el conjunto del DNU 70/2023.

No obstante, la decisión constituye un antecedente relevante para otros reclamos judiciales relacionados con los aumentos de la medicina prepaga. Según la información del caso, existen alrededor de 500 causas análogas pendientes de resolución ante la Corte y otros tribunales del país.

De esta manera, el máximo tribunal restableció la intervención estatal sobre los aumentos de las cuotas, aunque sin imponer un mecanismo automático de actualización ni disponer una reducción general de los valores que pagan actualmente los afiliados.