La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el modelo económico de Javier Milei. Esta vez, lo hizo a través de una publicación en su cuenta de X, luego de que se conociera el cierre definitivo de la fábrica de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, perteneciente al Grupo Arcor.

“Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, escribió la titular del Senado. Y agregó: “Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”.

Aunque no mencionó directamente al Presidente, el mensaje volvió a poner de manifiesto sus diferencias con la orientación económica de la administración nacional, especialmente en lo referido a la industria, el empleo y la producción.

Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 19, 2026

El mensaje de Villarruel tras el cierre de La Campagnola

La publicación de la vicepresidenta se conoció este jueves 19 de noviembre, después de que Arcor confirmara el cierre definitivo de su planta marplatense. El pronunciamiento puso el foco en la relación entre la actividad industrial, la generación de empleo y el desarrollo económico.

Las palabras de Villarruel también se inscriben en una serie de posicionamientos públicos en los que expresó preocupación por la situación productiva y las dificultades económicas que atraviesan las familias.

En esta oportunidad, vinculó la soberanía nacional con la necesidad de sostener políticas que tengan como ejes centrales el trabajo, la producción y la familia.

Cierre de La Campagnola: 75 trabajadores afectados

El cierre de la fábrica de La Campagnola en Mar del Plata afecta a alrededor de 75 trabajadores. La planta había suspendido temporalmente sus actividades a fines de octubre, en medio de dificultades para conseguir materia prima.

Entre los motivos de la decisión, la empresa mencionó cambios en el mercado internacional de conservas de pescado, la caída de los desembarques de caballa y la acumulación de productos sin vender en un contexto de retracción del consumo.

Arcor ofreció a los empleados la posibilidad de ser reubicados en otras plantas del grupo. Quienes no acepten esa alternativa recibirán las indemnizaciones correspondientes, de acuerdo con la legislación laboral vigente.

La marca La Campagnola continuará comercializando sus productos, aunque las conservas de pescado que se vendan en el mercado argentino serán abastecidas mediante importaciones de productos terminados.

Las diferencias entre Villarruel y Milei

El mensaje sobre el cierre de la fábrica marplatense se suma a otros posicionamientos de la vicepresidenta que evidenciaron diferencias con la orientación económica del Gobierno.

Si bien en esta publicación no realizó una crítica directa al jefe de Estado ni mencionó medidas concretas de la administración nacional, la defensa de la industria y de las políticas productivas volvió a contrastar con el enfoque económico impulsado por Milei.

De esta manera, el cierre de una planta industrial y la pérdida de puestos de trabajo se convirtieron en el escenario de un nuevo pronunciamiento público de Villarruel, que volvió a poner en primer plano su mirada sobre el vínculo entre industria, empleo y soberanía.