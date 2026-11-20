La titular del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró la sanción por unanimidad de la Ley de Discapacidad, al dar cuenta que “había que dejar atrás las disputas y encontrar soluciones concretas”.

“Durante demasiado tiempo, miles de personas con discapacidad y sus familias vivieron con angustia y sin saber qué iba a pasar”, planteó la exministra de Seguridad a través de un posteo en redes sociales.

En igual tono, consignó que “sabemos que detrás de cada pensión hay una familia que acompaña, que hace un esfuerzo enorme todos los días y que necesita respuestas, no más incertidumbre. Familias que necesitan saber que van a contar con ese apoyo y que trabajar para salir adelante no significa perderlo”.

“Con esta ley damos respuestas: un índice actualizado, la garantía de que trabajar no te hace perder la pensión y consecuencias para quienes falsifican o se aprovechan de esta ayuda”, ponderó la legisladora oficialista.

LA LEY DE DISCAPACIDAD ES LEY Durante demasiado tiempo, miles de personas con discapacidad y sus familias vivieron con angustia y sin saber qué iba a pasar. Había que dejar atrás las disputas y encontrar soluciones concretas. Sabemos que detrás de cada pensión hay una familia que acompaña, que hace un esfuerzo enorme todos los días y que necesita respuestas, no más incertidumbre. Familias que necesitan saber que van a contar con ese apoyo y que trabajar para salir adelante no significa perderlo. Con esta ley damos respuestas: un índice actualizado, la garantía de que trabajar no te hace perder la pensión y consecuencias para quienes falsifican o se aprovechan de esta ayuda. Queremos que las personas con discapacidad y sus familias tengan algo fundamental: tranquilidad, reglas claras y la seguridad de saber con qué cuentan. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2026

Finalmente, aseveró que “queremos que las personas con discapacidad y sus familias tengan algo fundamental: tranquilidad, reglas claras y la seguridad de saber con qué cuentan”.