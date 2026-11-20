La Plata celebró este jueves su 144° aniversario con una verdadera fiesta popular en Plaza Moreno, donde más de 120 mil personas se reunieron para disfrutar de una jornada a pura música con grandes artistas nacionales y talentos locales.

La propuesta, que contó con la presencia del intendente de la ciudad, Julio Alak, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comenzó con las presentaciones de El Tío Valen y Voltage, las bandas que obtuvieron el tercer y segundo puesto en el certamen municipal La Plata Rock.

La celebración continuó con los shows de Isla Mujeres y La Cumparsita, dos grupos de la escena musical local que llevaron su energía al escenario y sumaron ritmo y entusiasmo a los festejos.

Uno de los momentos más especiales llegó con el homenaje al Indio Solari de Etiqueta Negra junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Programa de Coros y Orquestas de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, quienes ofrecieron un espectáculo dedicado a la obra del artista, y especialmente al disco Oktubre, a 40 años de su publicación.

Más tarde, Dillom desembarcó en Plaza Moreno con su particular combinación de rap, rock y sonidos alternativos, aportando toda la potencia de su propuesta musical con canciones como Gente común, Superdiversión y Cirugía, que acompañaron el cumpleaños de la capital bonaerense.

El cierre estuvo a cargo de Los Palmeras, que puso a bailar al público al ritmo de clásicos de cumbia santafesina como Qué quiere la Chola, Mentirosa y Doble vida, coronando una noche de alegría y encuentro en el corazón de La Plata.

La celebración también pudo seguirse en vivo a través de Radio Ciudad, que realizó una transmisión especial. Además, durante toda la jornada, el público disfrutó de una variada oferta gastronómica en los corredores dispuestos sobre las calles 50 y 54.

Los festejos organizados por la gestión del intendente Julio Alak formaron parte de la segunda edición de la Semana de la Música, impulsada por la Municipalidad para ampliar la oferta cultural y promover el acceso a espectáculos en distintos espacios de la ciudad.