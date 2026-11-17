La Municipalidad de La Plata celebró la gran final de La Plata Rock en Plaza Rocha, donde Yasar se consagró como el proyecto ganador del certamen y obtuvo la posibilidad de participar del Quilmes Rock 2027.

La actividad se desarrolló este lunes desde las 17 horas en el marco de la segunda edición de la Semana de la Música, impulsada por la gestión del intendente Julio Alak, y reunió a artistas locales que desplegaron su talento sobre el escenario.

Durante la jornada se presentaron los seis proyectos que habían logrado superar las instancias previas de selección y semifinales, quienes protagonizaron la definición de la competencia.

Finalmente, Yasar obtuvo el primer puesto y participará del Quilmes Rock 2027, mientras que Voltage y El Tío Valen se presentarán el jueves 19 de noviembre en Plaza Moreno como parte de los festejos por el 144° aniversario de La Plata, que incluirán espectáculos de Los Palmeras, Dillom y otros destacados artistas.

Cabe destacar que el certamen había convocado a más de mil proyectos musicales de La Plata, de los cuales 20 fueron seleccionados para competir en las semifinales realizadas en la Estación Provincial de Meridiano V y el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

El proceso de selección contó con la participación de un jurado integrado por referentes de la música nacional como Michel Peyronel, Marcelo Moura, Paula Rivera, Goura, Martín Bonetto, Juan Di Natale y Federico Moura.

La propuesta, organizada por la Municipalidad de La Plata, tuvo como objetivo promover la música local, acompañar el crecimiento de los artistas emergentes y ofrecer espacios para que nuevos proyectos puedan llegar a escenarios de mayor alcance.

La final integró la programación de la Semana de la Música, que continuará hasta el domingo 22 de noviembre con propuestas de folclore, rock, tango, jazz y música clásica en distintos puntos de la ciudad, en el marco de su 144° aniversario y la celebración del Día de la Música