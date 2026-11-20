El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demolió un búnker narco en la Villa 31, en Retiro, que había sido clausurado pero lo seguían usando como un aguantadero de delincuentes. Hubo dos detenidos con drogas.

Tras una denuncia, la Policía de la Ciudad detectó que había vuelto a haber movimiento en una casa de la calle Flor de Otoño 424 que había sido clausurada; por eso intervinieron, allanaron el búnker y detuvieron a dos personas con drogas. Finalmente se resolvió demoler la construcción.

“La mejor manera de que una sociedad progrese y tenga libertad es con orden. Porque si no siempre gana el prepotente y el violento. Y eso tiene que ocurrir en cada metro cuadrado de la Ciudad. En Belgrano, Palermo, Flores, en Parque Chacabuco, La Boca, en la Villa 31 o en cada una de las villas de Buenos Aires: donde haya un delincuente lo vamos a ir a buscar”, aseguró el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Además, la Ciudad lleva adelante operativos de saturación en las villas y barrios populares como “Tormenta Negra” para combatir el delito.

Según se informó oficialmente, el narcomenudeo es uno de los motivos de más violencia interna y estas intervenciones buscan secuestrar drogas y armas, pero también mejorar el espacio público, remover autos abandonados y controlar comercios o construcciones irregulares.

Increíblemente buena la demolición del búnker narco en la villa 31. Ley y orden. https://t.co/DyerQcWIJW — Jorge Macri (@jorgemacri) November 19, 2026

“Algunos critican los operativos en las villas y nosotros les contestamos con hechos. De 2024 a la fecha bajaron un 70 % los asesinatos en las villas. Es un número descomunal. Yo defiendo la vida y no voy a pedir permiso ni perdón por cuidar a los porteños. Porque esa es mi tarea y voy a seguir haciéndola en cada rincón de la ciudad de Buenos Aires”, sentenció el alcalde metropolitano.