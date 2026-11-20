Este viernes 20 de noviembre, a partir de las 19 horas, referentes de la industria audiovisual argentina encabezarán una jornada ininterrumpida vía YouTube con charlas, debates y proyecciones, en defensa al séptimo arte nacional, malherido por las políticas libertarias.

Así, el cine argentino suma una nueva ventana de encuentro con el público a través de una transmisión especial de 24 horas continuas por YouTube. Desde las 19 horas, galardonados directores, actores y referentes del sector protagonizarán una maratón audiovisual que combinará paneles de debate, charlas abiertas sobre la actualidad de la industria y la proyección de películas destacadas de la filmografía nacional.

Entre los momentos centrales de la programación, a las 23 horas tendrá lugar la mesa dedicada al Cine de Terror, un género de fuerte proyección internacional para el país.

El panel contará con la participación de Magui Bravi —referente del terror local y consagrada como nuestra scream queen— y de la directora Laura Casabé, responsable de La virgen de la tosquera, película seleccionada para representar a la Argentina en los premios Oscar.

Entre otras figuras que serán de la partida, se cuenta a Demián Rugna, Jazmín Stuart y Lorena Vega, entre otras.