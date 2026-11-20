Este jueves 19 de noviembre, el día del 144° aniversario de La Plata, Guasones lanzó Exilio, un álbum con nueve canciones que marcan un nuevo momento para la banda de Facundo Soto, con el rock & roll como punto de partida y cruces con el blues, el folk y el country rock.

Se trata del décimo álbum de estudio del grupo platense y su primer trabajo de canciones inéditas desde El Huracán, Volumen 9, editado en 2022.

Con enorme expectativa, el sábado 6 de marzo de 2027 será presentado oficialmente en el Hipódromo de La Plata, con entradas ya a la venta a través de sistema Livepass (4 y 6 cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia)

Exilio

Compuesto por nueve canciones nuevas, Exilio encuentra al grupo reafirmando los elementos que construyeron su identidad a lo largo de más de tres décadas, pero llevándolos hacia un nuevo territorio sonoro.

El rock & roll vuelve a ocupar el centro de la escena, atravesado por el blues rock y por influencias del folk y el country que amplían la paleta del disco sin alejarse de la esencia de Guasones.

Guitarras al frente, canciones directas y la inconfundible escritura de Facundo Soto vuelven a ser protagonistas. A través de una lírica profundamente personal y reconocible, Soto recorre relaciones, personajes, el paso del tiempo y las contradicciones de la vida cotidiana con esa mirada cruda, sensible y sin artificios que se convirtió en una de las marcas distintivas de la banda.

El disco fue producido por Guasones, con Martín Pomares a cargo de la grabación, mezcla y mastering, y Facundo Lizondo como ingeniero adicional.

Exilio está integrado por “El Polvo de los Desgraciados”, “Sigo”, “La Revolución”, “Nieta Caprichosa”, “Leticia”, “La Danza de la Muerte”, “Rock And Roll en Mi Sangre”, “Chimangos” y “El Gordo y el Flaco”.

El lanzamiento estará acompañado por los videos oficiales de “La Revolución” y “Sigo”, ambos dirigidos por Vicente Linares, que expanden visualmente el universo de este nuevo Álbum.

Con más de 30 años de trayectoria, los platenses se han hecho camino con un estilo rockero directo, con predominio de guitarras y letras que reflejan, sin pretensiones, la vida en años de lucha. Guasones cuenta con más de tres décadas de rock sobre sus espaldas y miles de kilómetros recorridos tocando en escenarios tanto de Latinoamérica como de Europa.