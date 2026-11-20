Jorge Rojas presenta “Piano & Voz”, su nuevo proyecto discográfico compuesto por dos álbumes que reúnen un total de 22 canciones. Se trata de una propuesta artística que invita a recorrer su historia musical desde una perspectiva diferente, con arreglos especialmente pensados para darle un protagonismo especial a la voz y el piano de Román Ramonda.

El trabajo está dividido en dos álbumes que representan distintas dimensiones de su identidad artística. Por un lado, “Piano & Voz / La Raíz” está dedicado a su repertorio folklórico y recupera la esencia de un cantor profundamente ligado a sus orígenes en el Chaco Salteño. Y, por otra parte, “Piano & Voz / El Camino” refleja su recorrido musical y la apertura hacia nuevas sonoridades e influencias que, con el paso del tiempo, fueron ampliando su horizonte creativo como autor y compositor.

“Sincero” y “Uno Mismo” fueron los dos primeros adelantos de este proyecto discográfico y permitieron conocer una primera parte de la propuesta. Ahora, con el lanzamiento de Piano & Voz, Jorge Rojas presenta los dos álbumes completos: “La Raíz” y “El Camino”, que ya se encuentran disponibles para escuchar.

Dos discos que dialogan entre sí y permiten descubrir las distintas facetas de un artista que construyó su camino a través de canciones, historias y paisajes. Con el piano como protagonista junto a su voz, Jorge Rojas propone una experiencia en la que la interpretación y la sensibilidad de cada canción ocupan el centro de la escena.

“Piano & Voz” también tiene su recorrido sobre los escenarios. El espectáculo tuvo su estreno el 26 de septiembre en el Teatro El Círculo de Rosario, con localidades agotadas, y continuó su recorrido por distintas ciudades del país. En Buenos Aires, llegó al Teatro Coliseo con otra presentación a sala llena.

Con “La Raíz” y “El Camino”, Jorge Rojas presenta una nueva manera de recorrer su historia musical: dos discos, dos instrumentos, un sentimiento y la canción en primer plano.

