El músico Cristian “Pity” Álvarez fue condenado este viernes 20 de noviembre a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Maximiliano “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, que también dispuso su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro encontraron al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados culpable del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego. Según la acusación, Álvarez le disparó cuatro veces a Díaz luego de una discusión que ambos mantuvieron en el barrio porteño.

La resolución estableció que el músico deberá cumplir la condena bajo arresto domiciliario, con monitoreo mediante una tobillera electrónica. Sin embargo, la medida comenzará a regir una vez que finalice la internación psiquiátrica involuntaria que actualmente atraviesa en un centro de salud mental de Castelar.

En caso de incumplir las condiciones impuestas por la Justicia, el tribunal dispuso que podrá ser trasladado a una unidad penitenciaria federal.

"Pity Álvarez": Porque fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz y ordenaron su arresto domiciliario https://t.co/IexYS5j5c3 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 20, 2026

Los pedidos de la fiscalía, la querella y la defensa

La sentencia se ubicó entre las distintas pretensiones de las partes que participaron del juicio. Durante los alegatos, la fiscalía había solicitado una pena de 18 años y 6 meses de prisión, al considerar acreditada la responsabilidad del músico en el homicidio.

Por su parte, la querella, que representa a la familia de la víctima, había reclamado una condena de 11 años y 2 meses. La defensa, en tanto, pidió la absolución de Álvarez y planteó que el hecho debía analizarse bajo la figura de legítima defensa o contemplando su posible inimputabilidad.

Finalmente, los magistrados resolvieron imponer una pena de 12 años de prisión y descartaron los planteos que buscaban su absolución.

El Pity Álvarez no estuvo presente durante la lectura del veredicto

El músico permaneció internado en un centro de salud mental de Castelar durante el desarrollo de la audiencia y no participó de manera presencial de la lectura de la sentencia.

Previamente, había pronunciado sus últimas palabras de forma virtual desde la institución, donde cuestionó el pedido de pena formulado por el fiscal al considerarlo excesivo. Sin embargo, decidió no conectarse para escuchar el veredicto final.

El caso se remonta a la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez fue acusado de dispararle a Cristian Díaz después de una discusión en Villa Lugano. El hecho tuvo una amplia repercusión pública y derivó en la suspensión de la actividad artística del cantante y en un extenso proceso judicial.

Con la condena dictada este viernes, el tribunal estableció una pena de 12 años de prisión para el músico, cuyo cumplimiento bajo arresto domiciliario quedará sujeto a la finalización de su actual internación psiquiátrica.