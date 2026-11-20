La cantante y compositora argentina Liz Tocci continúa ampliando su proyecto musical con una serie de nuevos lanzamientos que marcan una nueva etapa en su carrera artística.

El martes 24 de noviembre, la artista estrenará un Extended Play (EP) de cuatro canciones, una producción que reúne composiciones de carácter romántico e íntimo y que forma parte de una propuesta musical centrada en la canción, la voz y la expresión de las emociones.

El lanzamiento estará acompañado por una propuesta visual propia y podrá escucharse a través de las principales plataformas digitales.

Canciones propias

En paralelo, Liz Tocci avanza con la presentación de Corazón, su nuevo álbum de estudio, compuesto por 13 canciones originales.

El repertorio incluye “Mi voz”, “Mi amado”, “Ya perdiste”, “Corazón”, “Solo contigo”, “Palabra antigua”, “El amor más puro”, “Nuestro Norte”, “Te encontré”, “Llama gemela”, “Ésta soy yo”, “Esa boca es mía” y “Pura verdad”.

El disco propone un recorrido por distintas experiencias y estados emocionales, abordando el amor, los vínculos, la libertad, la identidad y la transformación personal.

Musicalmente, el proyecto se caracteriza por una búsqueda acústica, orgánica y romántica, con especial protagonismo de la voz y las composiciones de la artista.

Expansión artística

Los nuevos lanzamientos se suman a un recorrido artístico que Liz Tocci desarrolla también en el ámbito literario y cultural. Es autora de Quindi Regina, una obra vinculada a los sueños, la identidad y la construcción personal.

De esta manera, la artista continúa construyendo un universo creativo que integra música, literatura y proyectos culturales, con una identidad propia y una mirada centrada en la sensibilidad y la expresión artística.

Así, con el estreno del EP el 24 de noviembre, Liz Tocci dará inicio a una nueva etapa de su proyecto musical, mientras Corazón se prepara para llegar al público a través de las plataformas digitales.