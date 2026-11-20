La diputada nacional del Frente Renovador Cecilia Moreau aseguró que el peronismo concurrirá unido a las elecciones de 2027, independientemente de que se mantengan o se eliminen las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En medio del debate político sobre el futuro del sistema electoral y la reorganización de la oposición, la legisladora planteó que la prioridad debe ser construir un espacio común para enfrentar al gobierno de Javier Milei.

“Tengo la convicción y la certeza de que, con PASO o sin PASO, el peronismo va a ir unido a la elección. Porque tenemos la responsabilidad política, la convicción política y la voluntad política de dar vuelta la página a esta historia nefasta de la Argentina”, sostuvo Moreau durante una entrevista televisiva.

En esa línea, remarcó que la unidad no constituye una postura individual, sino una definición que, según afirmó, atraviesa al conjunto del espacio político. “No es solo mi convicción, es la convicción de todos, del primero al último”, expresó.

La diputada también hizo referencia al papel de los dirigentes y a la responsabilidad que implica disputar una candidatura. “Cuando querés ocupar una candidatura, una representación popular, tenés que honrar primero ese mandato popular”, señaló. Y agregó que la sociedad demanda una oposición “unida, organizada y activa” para ponerle un límite al Gobierno y construir una alternativa política.

Con unidad, compromiso militante y un programa colectivo que exprese los intereses de nuestro pueblo, vamos a dar vuelta la página para empezar a escribir la historia que nos merecemos. https://t.co/aKRsq5yROH — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) November 18, 2026

Cecilia Moreau pidió priorizar un programa por encima de las candidaturas

Al referirse a la discusión sobre los nombres que podrían competir en las próximas elecciones presidenciales, Moreau consideró que el peronismo cuenta con dirigentes en condiciones de asumir esa responsabilidad. “Este espacio político tiene muy buenos candidatos a presidente”, afirmó.

Sin embargo, insistió en que la discusión electoral debe estar subordinada a un acuerdo programático. “Ninguna candidatura es más importante que el programa. Ninguna candidatura es más importante que ponerle un límite a Milei y construir un frente anti-Milei”, sostuvo.

De esta manera, la legisladora del Frente Renovador planteó que la construcción de una propuesta común debe anteceder a las disputas internas por las candidaturas. Para Moreau, el desafío consiste en definir qué proyecto de país pretende impulsar la oposición y cuáles serán las prioridades de una eventual alternativa de gobierno.

Las críticas de Moreau al Presupuesto 2027

Durante la entrevista, la diputada también se refirió al debate por el Presupuesto 2027 y cuestionó las partidas destinadas a áreas sensibles. Según advirtió, el ajuste del Gobierno volverá a impactar sobre la salud, las universidades nacionales y las políticas de discapacidad.

“El recorte viene, otra vez, sobre la salud, sobre las universidades nacionales, sobre la ley de discapacidad”, afirmó.

En relación con este último sector, señaló que todavía existen dificultades para acceder a prestaciones y beneficios, pese a la aprobación de la legislación correspondiente. “Hay pensiones no otorgadas, tratamientos suspendidos, hay un montón de situaciones que todavía no se resuelven”, manifestó.

También cuestionó el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles que, según indicó, deberían financiar obras viales y el fondo hídrico. En ese sentido, sostuvo que esos fondos no estarían llegando a los destinos previstos y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

“En medio del fenómeno del Niño esto no se está cumpliendo, porque esa plata se la queda Toto Caputo para ponerla en la timba financiera”, lanzó.

“La gente no está buscando una interna entre dirigentes”

En el tramo final de sus declaraciones, Moreau volvió sobre la necesidad de construir una propuesta política que responda a las demandas sociales y económicas. En ese sentido, consideró que la sociedad no está reclamando una disputa interna entre referentes opositores, sino respuestas concretas frente a la situación del país.

“Hoy la gente no está buscando una interna entre dirigentes, está buscando la respuesta de los dirigentes. Y esa respuesta tiene que ver con el programa, con el para qué y para quiénes”, expresó.

Al explicar cuáles deberían ser los principales objetivos de ese programa, mencionó la recuperación del empleo, los ingresos y la actividad económica. También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las economías regionales como motor de la economía argentina.

Finalmente, identificó a los sectores que, a su entender, deben ocupar un lugar central en una eventual propuesta opositora: los jubilados, los trabajadores, los estudiantes universitarios y las áreas de salud, ciencia y tecnología.

En particular, cuestionó la situación de los jubilados por la actualización de sus haberes y el bono, además de señalar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y las dificultades que atraviesan las universidades nacionales.

Las declaraciones de Moreau se suman al debate dentro del peronismo sobre la estrategia electoral para 2027, la eventual eliminación de las PASO y la posibilidad de conformar un frente opositor que reúna a distintos sectores políticos frente al oficialismo.