Carolina Herrera celebró la apertura de su nueva boutique insignia en el Miami Design District con una velada que reunió a amigos de la firma y referentes de las comunidades de la moda, el arte y la cultura de Miami. En ese marco, deslumbró el magnetismo de Antonela Rocuzzo, la esposa del recientemente retirado capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi.

La apertura de esta tienda, la sexta de Carolina Herrera en Estados Unidos, marca un nuevo capítulo para la firma en Miami y refleja su espíritu alegre, colorido y vibrante.

La noche comenzó con un cóctel en la boutique, donde los invitados pudieron descubrir el nuevo espacio y brindar por esta apertura. La celebración continuó con una cena en Contessa Miami.

Además de Roccuzzo, dijeron presente Paola Alberdi, Brittany Leah Peltz, Michelle Salas, María Paola Núñez, Carolina Lindo, Carmen Busquets, Jenna Rennert, Cass Dimicco, Martha Graeff, Pam Arias y Maryanna Estomba, quienes compartieron la velada con el director creativo Wes Gordon, la presidenta Emilie Rubinfeld y amigos de la firma.

Ubicada en el corazón del Miami Design District, la boutique fue concebida por el director creativo Wes Gordon y desarrollada en colaboración con la diseñadora de interiores Brandi Howe y Jessica Hyland, de Hyland Studio. Los tonos rosa suave, el rojo intenso, las formas escultóricas y los materiales de ricas texturas se combinan para reflejar la elegancia, el color y el espíritu alegre de Carolina Herrera.

El arte está presente en toda la boutique, con obras originales encargadas especialmente a Constanza Vallese, Liz Oliver y Choplet Ceramics, un estudio de Brooklyn integrado exclusivamente por mujeres. Desde motivos florales personalizados y textiles escultóricos hasta piezas de cerámica artesanal, estas creaciones dan continuidad a la plataforma Carolina Herrera for Women in the Arts y al compromiso de la firma con el apoyo a mujeres de distintas disciplinas creativas.

La velada celebró el compromiso permanente de Carolina Herrera con la artesanía, la colaboración artística y la elegancia alegre, al tiempo que destacó el diálogo creativo entre moda, arquitectura y diseño que define tanto a la firma como a su nuevo espacio en Miami.

