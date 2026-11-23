El exministro de Economía y precandidato presidencial del PRO, Hernán Lacunza, volvió a objetar el rumbo del Gobierno de Javier Milei, al tiempo que rechazó una eventual alianza electoral entre su partido y La Libertad Avanza para 2027.

En declaraciones a Radio Splendid, el economista sostuvo que la intención del Poder Ejecutivo de avanzar con “cambios en las reglas de juego” responde a un cálculo político frente al deterioro de la actividad.

“Creo que cambian el sistema electoral porque se dan cuenta de que la paciencia, la tolerancia social asociada a este pronóstico económico no les va a alcanzar”, enfatizó, para luego dar cuenta que “la imagen positiva del Gobierno, que era de 50 % después de la elección de medio término, ahora está en treinta y algo, y se puede seguir deteriorando”.

Acto seguido, sostuvo que “si manoseamos el sistema electoral porque no conviene, entonces tiramos la teoría a los chanchos”.

Por otra parte, pese a reconocer que “no se le está dando a la maquinita sin asco como le daba el gobierno pasado”, puso de relieve que “no va a haber mejora del empleo, del salario real, del consumo ni de la inversión ¿Por qué cambiarían las cosas si vamos a seguir haciendo más de lo mismo?”.

“Un dogmatismo económico y un fanatismo político terminan mal. Lo vimos cuarenta veces”, alertó y también mencionó que “el riesgo país estaba en 400 y se canchereó con que iba a bajar más, pero cerró en el diagnóstico y ahora va a 850”.

Así las cosas, aseveró que “si abandonás el empleo o el salario porque todo queda subordinado a la estabilidad, vas a perder la elección”.

El rol del PRO

De cara a los comicios generales, el extitular del Palacio de Hacienda reiteró su voluntad de competir por la Casa Rosada con la boleta del PRO y descartó de manera categórica una eventual alianza con el oficialismo.

“Creo que un acuerdo no sería favorable ni para el PRO —que es secundario—, pero tampoco para el país. Si el PRO se une a Milei, el PRO desaparece”, exclamó.

Y remató: “No es ni la inflación del kirchnerismo ni el empleo precario del mileísmo. Tenemos que poder construir otra cosa”.