La senadora nacional de Unión por la Patria, Florencia López, cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, al tiempo que estimó que el oficialismo podría alcanzar su objetivo de modificar el sistema electoral, gracias a la colaboración de sus aliados.

“Estamos trabajando mucho para frenar este Gobierno con el ajuste que viene llevando adelante el presidente Javier Milei, en un plan económico que evidentemente ha fracasado: es un total descalabro”, contextualizó en declaraciones a Radio Provincia.

En este sentido, sostuvo que “no hay gente que quiera invertir, no anduvieron el RIGI, la Reforma Laboral, el DNU 70/23 ni la Ley Bases. Entonces, ante esta situación, ellos se presentan como que todo es culpa del ‘riesgo kuka’. Y la verdad es que el único riesgo es el riesgo Milei-Caputo”.

Consultada sobre la votación en el recinto para suspender las PASO, la parlamentaria riojana estimó que el oficialismo reunirá los votos necesarios “por una cuestión de resignación y de actitud genuflexa por parte del PRO y del radicalismo, que sinceramente están haciendo un papelón en el Congreso de la Nación”.

“Permitir que el presidente de la Nación a menos de un año de las elecciones cambie las reglas del juego, es un despropósito. Y después encima quieren llamarse oposición al Gobierno”, remató López.

