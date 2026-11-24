La vuelta a la oficina gana terreno en la Argentina: bancos, aseguradoras, energéticas y hasta empresas tecnológicas aumentan los días de presencialidad que les piden a sus equipos. En ese contexto, Adecco Argentina realizó un sondeo que muestra que 3 de cada 10 trabajadores consideraría cambiar de trabajo si en su puesto híbrido se estableciera la presencialidad total.

“Seis años después de la pandemia, la pregunta ya no es unicamente si volver o no a la oficina, sino cuántos días y para qué. Las empresas quieren recuperar el encuentro, pero del otro lado hay trabajadores que valoran la flexibilidad y que también hacen cuentas: cuánto les cuesta llegar todos los días”, explicó Victoria Loza, directora de Recursos Humanos y Sustentabilidad de Adecco Argentina & Chile.

¿Quiénes ya volvieron a la oficina?

El sistema financiero, bancario, asegurador y energético aparece entre los sectores más activos en promover el regreso presencial. Bancos tradicionales, compañías de seguros y multinacionales con una fuerte cultura corporativa ya les pidieron a sus empleados que vuelvan a la oficina todos los días, dejando atrás los esquemas híbridos que se habían instalado después de 2020.

En estas industrias, la presencialidad vuelve a ocupar un lugar central en la organización del trabajo, entre varios motivos vinculados a la coordinación de equipos, la cultura organizacional y las necesidades de cada negocio.

La novedad es que las empresas tecnológicas, que habían sido las más flexibles, también suben la exigencia. Compañías que durante años promovieron el trabajo remoto como parte de su propuesta de valor comenzaron a establecer días obligatorios de asistencia, ampliar las jornadas presenciales o directamente eliminar la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Este cambio también alcanza a las grandes multinacionales, que buscan recuperar espacios de intercambio cotidiano, fortalecer la cultura organizacional y facilitar la colaboración entre equipos.

Así, el regreso a la oficina deja de ser una tendencia concentrada en sectores tradicionalmente presenciales y empieza a extenderse a actividades que habían impulsado modelos de mayor flexibilidad. El resultado es un escenario en el que la presencialidad vuelve a ganar terreno, aunque con distintas velocidades y modalidades según la industria y la estrategia de cada compañía.

Esto no implica necesariamente el abandono de los esquemas flexibles. En muchas organizaciones el desafío pasa por encontrar un equilibrio entre las necesidades de colaboración presencial y las expectativas de autonomía de los trabajadores.

¿Cuántos trabajadores aceptarían ir más días?

La encuesta de Adecco muestra que la presencialidad ya es la norma para la mayoría: 7 de cada 10 trabajadores volvieron al 100% de presencialidad.

La flexibilidad también pesa a la hora de buscar empleo: para el 60 %, la posibilidad de trabajar en formato híbrido o presencial incide en su decisión. Y el costo de llegar a la oficina entra en la ecuación. El 70 % considera que el aumento de las tarifas del transporte público representa un problema para ir a trabajar y el 85 % afirma que en su trabajo no le cubren los viáticos.

El bolsillo, sin embargo, no siempre alcanza para elegir: Aunque para el 30% el costo del transporte influye en su decisión sobre cuándo trabajar desde su casa, casi la mitad afirma que no tiene margen de elección sobre su modalidad de trabajo.

“La presencialidad funciona cuando tiene sentido para el equipo: reuniones, aprendizaje, cultura. Cuando se impone sin explicar para qué y sin mirar cuánto le cuesta a cada persona llegar, el riesgo es perder talento. Por eso, a las empresas que están pensando en sumar días de oficina les recomendamos definir con claridad para qué son esos días, empezar por los líderes y revisar beneficios como los viáticos”, completó Loza.

