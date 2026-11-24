El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó este martes, junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, el Servicio Bonaerense de Empleo (SBE), una nueva plataforma digital destinada a vincular a las personas que buscan trabajo con empresas, emprendimientos y oportunidades laborales en la provincia de Buenos Aires.

El acto se realizó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno y contó con la participación de la subsecretaria de Empleo, Claudia Lázzaro Prado. La iniciativa busca fortalecer la articulación entre el Estado, el sector productivo y los trabajadores, mediante herramientas de intermediación laboral, formación profesional y acompañamiento territorial.

Durante la presentación, Kicillof se refirió al escenario económico y laboral del país y afirmó que desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y cerraron cerca de 33 mil empresas.

"Estamos atravesando una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente", sostuvo el mandatario, quien cuestionó la apertura de las importaciones, la caída del salario y las dificultades que atraviesa la industria nacional.

En ese contexto, señaló que la Provincia, los municipios y los empresarios bonaerenses buscan desarrollar herramientas para acompañar a quienes necesitan insertarse en el mercado laboral y a quienes llevan adelante sus propios emprendimientos.

Cómo funciona el Servicio Bonaerense de Empleo

La nueva plataforma fue diseñada a partir de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina y contempla tres ejes principales para facilitar el acceso al empleo y mejorar las oportunidades de formación.

El primero es el portal de empleo, que permite a los usuarios elaborar sus currículums, consultar ofertas laborales y postularse a distintas búsquedas.

El segundo eje es la formación continua, que ofrece acceso a cursos y talleres gratuitos, tanto en modalidad virtual como presencial, para fortalecer las capacidades y competencias de los trabajadores.

Por último, la herramienta incorpora un apartado de vinculación territorial, destinado a conectar a estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral con oportunidades de empleo disponibles en sus distritos.

De esta manera, el Gobierno bonaerense busca integrar las instancias de capacitación con las demandas del sector productivo y facilitar las transiciones hacia nuevos puestos de trabajo.

Correa destacó la articulación con municipios y sectores productivos

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, destacó que la plataforma se complementará con la presencia territorial de la cartera laboral, que cuenta con más de 100 delegaciones y subdelegaciones, además de los Centros de Formación Laboral distribuidos en la provincia.

"En un contexto tan adverso, esta política es un brazo solidario entre el Estado provincial, los municipios, cámaras empresarias, universidades y las organizaciones sindicales para generar más y mejores puestos de trabajo digno y con todos los derechos", expresó.

En la misma línea, la subsecretaria de Empleo, Claudia Lázzaro Prado, explicó que la iniciativa surgió de un proceso colectivo de diagnóstico y planificación.

Según indicó, el objetivo es avanzar hacia un modelo que no se limite a vincular la oferta y la demanda laboral, sino que también contemple la capacitación y el acompañamiento de las personas durante sus trayectorias profesionales.

Qué municipios adhirieron al programa

Durante la presentación se formalizó la adhesión de una veintena de municipios bonaerenses al Servicio Bonaerense de Empleo.

Firmaron los intendentes de Ensenada, Mario Secco; Berisso, Fabián Cagliardi; Luján, Leonardo Boto; Alberti, Jorge Gaute; Almirante Brown, Juan José Fabiani; Ayacucho, Emilio Cordonnier; Chascomús, Javier Gastón; Coronel Suárez, Ricardo Moccero; Exaltación de la Cruz, Luis Mariano Martín; Florencio Varela, Andrés Watson; Hipólito Yrigoyen, Luis Pugnaloni; La Plata, Julio Alak; Patagones, Ricardo Marino; Pila, Sebastián Walker; Saladillo, José Luis Salomón; Salliqueló, Ariel Succurro; Suipacha, Juan Luis Mancini; Tres Lomas, Luciano Spinolo; y Laprida, Alfredo Fisher.

También participó María Teresa Ricci, intendenta interina de Benito Juárez. En tanto, el intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente y manifestó su próxima adhesión a la iniciativa.

Además, se firmó un convenio con Provincia Microcréditos para incorporar al portal información sobre líneas de financiamiento destinadas a emprendedores, trabajadores independientes y unidades productivas bonaerenses.

Kicillof cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional

En el cierre del acto, el gobernador sostuvo que la administración provincial continuará implementando iniciativas para amortiguar el impacto de las políticas económicas del presidente Javier Milei, aunque advirtió que la Provincia no puede resolver por sí sola una crisis laboral de alcance nacional.

"Para cambiar la realidad de fondo hay que modificar el rumbo macroeconómico y sus objetivos: necesitamos un modelo de país orientado al desarrollo productivo, nacional y federal, a la soberanía, al trabajo digno y a la inclusión social", concluyó.

De la actividad participaron también autoridades de Provincia Microcréditos, representantes de la OIT, funcionarios provinciales, legisladores, autoridades universitarias, representantes de cámaras empresariales y organizaciones sindicales.