La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno nacional en Casa Rosada, donde se definieron las prioridades de la agenda legislativa y los próximos movimientos del oficialismo en el Congreso.

Durante el encuentro, los funcionarios abordaron tres cuestiones centrales: la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado; los proyectos que se debatirán este jueves 26 de noviembre en ambas cámaras legislativas; y la convocatoria a sesiones extraordinarias durante diciembre.

La reunión contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros funcionarios.

#Elecciones2027 🗳️⚡ Reforma electoral: el Gobierno destrabó el proyecto y avanza para suspender las PASO en 2027 Tras intensas negociaciones en el Senado, el oficialismo consiguió dar un paso clave con su reforma electoral. La Comisión de Asuntos Constitucionales puso a consideración el texto definitivo para la firma del dictamen, después de incorporar varios de los cambios reclamados por otros bloques. 📌 El Gobierno eliminó las listas colectoras, uno de los principales puntos de conflicto con sus potenciales aliados. 📌 Se mantendrá el sistema D’Hondt para la distribución proporcional de las bancas. 📌 El proyecto conserva Ficha Limpia y propone reducir un 50 % la publicidad electoral en radio y televisión. 📌 La suspensión de las PASO regiría únicamente para 2027; el resto de los cambios tendría carácter permanente. 📃 La reforma también contempla modificaciones en la Boleta Única de Papel, afiliación digital a los partidos políticos, cambios en la elección de representantes del Parlasur, simultaneidad electoral y una revisión de determinadas restricciones durante las jornadas de votación. 🏛️ El oficialismo pretende llevar el proyecto al recinto del Senado el jueves 26 de noviembre. Allí necesitará alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara: 37 votos, tanto para la aprobación general como para la votación particular de los artículos. 👉 https://t.co/dpm2jHqa7m 💬 ¿La eliminación de las colectoras terminará allanando el camino para suspender las PASO en 2027? #PASO #ReformaElectoral #Senado #PatriciaBullrich #FichaLimpia #Elecciones2027 #Política #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 19, 2026

Diego Santilli presentará su informe de gestión ante el Senado

Uno de los principales puntos del encuentro fue la preparación de la exposición que realizará el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la Cámara de Senadores, donde deberá responder más de 1.200 preguntas de los legisladores.

Según se informó tras la reunión, su presentación estará centrada en distintos ejes de la gestión nacional, entre ellos el ordenamiento del Estado, la baja de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Se estima que la exposición tendrá una duración de al menos tres horas y permitirá al funcionario responder las consultas de los senadores sobre las principales medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Reforma electoral y Presupuesto 2027: los temas que se debatirán en el Congreso

Otro de los asuntos analizados fue la agenda parlamentaria prevista para este jueves 26 de noviembre, cuando ambas cámaras del Congreso tendrán actividad legislativa.

En el Senado, el principal eje será el proyecto de Reforma Electoral, que tiene como uno de sus puntos centrales la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa obtuvo dictamen la semana pasada y forma parte de las prioridades legislativas del oficialismo.

Por su parte, en la Cámara de Diputados se tratará el proyecto de Presupuesto 2027, junto con otras iniciativas incluidas en el temario parlamentario.

De esta manera, el oficialismo buscará avanzar con dos de los principales temas de su agenda legislativa antes de finalizar noviembre.

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias en diciembre

Por último, la Mesa Política definió que el Poder Ejecutivo dará a conocer hacia fines de esta semana el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso durante diciembre.

La primera y principal iniciativa que buscará impulsar el oficialismo será el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que encabezará el temario previsto para el período extraordinario.

La convocatoria alcanzará a ambas cámaras del Congreso y permitirá al Gobierno incorporar nuevos debates legislativos durante el último mes del año.

Quiénes participaron de la reunión en Casa Rosada

Además de Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo, participaron del encuentro el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La reunión reunió a los principales referentes políticos y económicos del Gobierno nacional para coordinar los próximos pasos de la estrategia parlamentaria y establecer las prioridades legislativas de cara al cierre de 2026.