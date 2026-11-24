El senador bonaerense Sergio Berni presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica y productiva de la industria textil en la provincia de Buenos Aires, en respuesta a la crisis que atraviesa el sector, profundizada por la apertura de las importaciones y la caída del consumo.

La iniciativa propone establecer la emergencia por un período de doce meses, con posibilidad de prorrogarla por otros doce. El alcance comprende a toda la cadena de valor de la actividad, desde el hilado y el tejido hasta la confección de indumentaria, el curtido y la fabricación de calzado.

De acuerdo con los datos relevados por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), entre agosto de 2023 y agosto de 2026 el sector perdió 14.165 puestos de trabajo registrados y 481 empresas empleadoras.

Actualmente, la industria textil constituye el tercer mayor empleador de la industria bonaerense, con 40.068 trabajadores registrados en 2.229 empresas.

#Crisis 🏭🔥 El modelo importador golpea a Tornquist: 160 familias en la calle y una comunidad que estalló de bronca El cierre de Papelera del Sur sacudió a Tornquist. La empresa decidió terminar con más de seis décadas de producción de cartulina en la localidad y envió los telegramas a sus 160 trabajadores. Pero el negocio continuará: la firma dejará de fabricar ese producto en el país y pasará a importarlo para mantener su actividad de impresión. 📌 Papelera del Sur pertenece al Grupo HZ y durante 60 años produjo cartulina para envases de alimentos y productos farmacéuticos. 📌 Según el gremio, la actividad de la fábrica y los ingresos de sus trabajadores generaban alrededor de $ 700 millones mensuales que circulaban en la economía de Tornquist. 📌 El municipio ofreció dejar de cobrar tasas y desde el Gobierno bonaerense se plantearon alternativas impositivas, subsidios y créditos para intentar sostener la producción. 📌 Este sábado, trabajadores, familiares, vecinos, comerciantes, jubilados y dirigentes participaron de una movilización frente a la planta y luego realizaron una caravana por la ciudad. 🗣️✊🏼 “Nosotros la queremos pelear. Está todo bien que me paguen lo que me tienen que pagar, pero yo no me quiero quedar sin trabajo”, resumió Gustavo Lanaro, secretario del Sindicato de Papeleros de Tornquist. Para una comunidad de entre 7.000 y 8.000 habitantes, perder de golpe 160 empleos significa un impacto que se extenderá a comercios, proveedores y prestadores de servicios. 👷🏽‍♂️👷🏽‍♀️ Los trabajadores todavía apuestan a revertir la decisión. El sindicato consiguió una prórroga y una nueva audiencia para el próximo jueves, donde pretende sentar a los propietarios del Grupo HZ y volver a discutir alternativas que permitan mantener la fábrica abierta. Mientras tanto, la bronca ya salió de la planta y ganó las calles de Tornquist. 👉 https://t.co/zvCIBcevHD 💬 ¿Qué impacto puede tener para un pueblo de apenas 7.000 habitantes la pérdida de 160 puestos de trabajo industriales? ✍🏻 Julio Torreguitart #Tornquist #PapeleraDelSur #IndustriaNacional #Importaciones #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 8, 2026

“En este sector la crisis no se mide en márgenes: se mide en puestos de trabajo. La declaración de emergencia constituye una herramienta temporal y excepcional orientada a preservar fuentes laborales y sostener la actividad productiva”, sostuvo Berni.

Qué beneficios impositivos propone Berni para la industria textil

Entre las principales medidas, el proyecto establece una alícuota del 0% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante la vigencia de la emergencia para las actividades industriales comprendidas.

También contempla la exclusión o adecuación de los regímenes de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias, según corresponda, con el objetivo de reducir la presión tributaria y financiera sobre las empresas.

Otro de los puntos centrales es la creación de un régimen especial, digital y simplificado para la devolución y compensación de saldos a favor.

En este esquema, ARBA deberá validar los importes o notificar las observaciones dentro de los cinco días hábiles administrativos posteriores a la presentación de la solicitud completa. Una vez validado el crédito y realizadas las compensaciones correspondientes, tendrá otros tres días hábiles administrativos para efectuar la devolución.

Un registro provincial y créditos fiscales para los talleres bonaerenses

La propuesta también contempla la creación del Registro Provincial de la Cadena Textil, Indumentaria, Cuero y Calzado (ReProTex), de inscripción voluntaria, gratuita y digital.

El registro estará acompañado por asistencia técnica para facilitar la formalización impositiva y laboral de las unidades productivas.

A su vez, el proyecto incorpora el Certificado de Crédito Fiscal Textil (CCFT), destinado a quienes adquieran productos elaborados por talleres bonaerenses registrados.

El beneficio podrá utilizarse en las operaciones efectivamente gravadas durante los doce meses posteriores a la finalización de la emergencia. Permitirá computar como crédito fiscal el equivalente al 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos atribuible a esas operaciones en la provincia de Buenos Aires.

Además, se propone implementar el Certificado de Condición Industrial Textil (CCIT), destinado a facilitar el acceso a las exenciones vigentes del Impuesto de Sellos para los actos, contratos y operaciones que cumplan con los requisitos correspondientes.

Berni advirtió que el sector perdió uno de cada cuatro empleos registrados

Al fundamentar la iniciativa, el senador destacó el peso de la provincia de Buenos Aires en la actividad textil y en la generación de puestos de trabajo a nivel nacional.

“La provincia de Buenos Aires concentra el 44% del empleo registrado de esta industria en el país y, en el caso del calzado, el 52%. Estamos frente a un sector que perdió uno de cada cuatro puestos de trabajo registrados en tres años. Estas medidas son necesarias y urgentes para proteger el empleo y la producción de la industria bonaerense”, afirmó.

Los datos presentados por el legislador dimensionan el impacto de la crisis sobre una actividad que tiene una presencia significativa en el entramado industrial bonaerense y que enfrenta dificultades por la retracción del consumo y la competencia de productos importados.

Quiénes aplicarán la emergencia económica y productiva

El proyecto establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, que deberá coordinar las acciones con ARBA y los municipios, respetando las competencias de cada organismo.

Por último, la iniciativa determina que las medidas tendrán aplicación independiente. De esta manera, los contribuyentes podrán acceder a todas o algunas de las herramientas previstas, sin que la adhesión de los municipios sea una condición para obtener los beneficios provinciales.

La propuesta busca establecer un esquema excepcional de alivio tributario y asistencia productiva para la industria textil bonaerense, con el objetivo de sostener las empresas, preservar las fuentes laborales y evitar un mayor deterioro de la actividad.