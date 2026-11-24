El dólar volvió a subir con fuerza este martes 24 de noviembre y profundizó la tensión en el mercado cambiario argentino. Después del feriado del lunes, la cotización oficial trepó hasta los $1.615 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue llegó a negociarse a $1.700 en la city porteña.

La presión sobre el tipo de cambio estuvo acompañada por un deterioro de los principales indicadores financieros. El riesgo país superó los 1.100 puntos básicos durante la rueda y las acciones argentinas operaron mayoritariamente en terreno negativo, en una jornada en la que Wall Street también retomó las pérdidas.

En ese contexto, el Banco Central (BCRA) no intervino en el mercado cambiario, pese al elevado volumen de operaciones registrado durante la jornada.

Dólar mayorista: subió $13 y marcó un nuevo máximo nominal

El segmento mayorista también registró un importante avance. La cotización aumentó alrededor de un 0,8%, equivalente a unos $13, y cerró en $1.593, un nuevo máximo nominal.

Durante la rueda se operaron US$ 801,3 millones en el mercado de contado. Pese al volumen de negocios, la autoridad monetaria no absorbió divisas.

La presión cambiaria se produjo en un escenario de mayor demanda de cobertura y estuvo acompañada por la devaluación del real brasileño, uno de los factores que incidieron sobre las expectativas del mercado durante las últimas semanas.

El Dólar Blue subió a $1.700,00 — Valor Dólar Blue (@ValorDolarBlue) November 24, 2026

A cuánto cerraron el dólar oficial, blue y los financieros

Las distintas cotizaciones del dólar finalizaron la jornada con subas. El oficial registró un incremento de $15 en el Banco Nación, mientras que el blue llegó a tocar los $1.700 para la venta.

Estos fueron los valores de cierre del martes 24 de noviembre:

Dólar oficial (Banco Nación): $1.565 para la compra y $1.615 para la venta.

Dólar promedio: $1.617,08 para la venta, según el relevamiento del Banco Central.

Dólar mayorista: $1.593.

Dólar blue: entre $1.690 y $1.700 para la venta y entre $1.670 y $1.680 para la compra.

Dólar MEP: $1.689,77.

Dólar contado con liquidación (CCL): $1.794,05.

Dólar tarjeta o turista: $2.099,50.

Dólar cripto: entre $1.779 y $1.793.

De esta manera, el dólar blue llegó a ubicarse $85 por encima del oficial vendedor del Banco Nación, mientras que el contado con liquidación se aproximó a los $1.800.

El riesgo país superó los 1.100 puntos y cayeron las acciones argentinas

La tensión cambiaria también tuvo su correlato en el mercado financiero. El riesgo país, elaborado por JP Morgan, superó durante la jornada los 1.100 puntos básicos, un nivel que no alcanzaba desde hacía 13 meses.

Finalmente, el indicador cerró en torno a los 1.096 puntos, reflejando el deterioro de las expectativas de los inversores sobre los activos argentinos.

En paralelo, las acciones de empresas argentinas registraron mayoría de bajas, en línea con el comportamiento negativo de los mercados internacionales. Wall Street retomó las pérdidas luego del feriado y contribuyó al clima de cautela entre los operadores.

Las reservas del BCRA y la respuesta del Gobierno

En el frente cambiario, el Banco Central terminó la jornada sin intervenciones en el mercado y con reservas internacionales por US$ 48.744 millones.

En medio de la presión sobre el dólar y la suba del riesgo país, desde el Gobierno salieron a descartar versiones sobre una posible salida del ministro de Economía, Luis Caputo.

Así, el cierre de los mercados dejó una jornada marcada por la tensión financiera: el dólar oficial superó los $1.600, el blue llegó a los $1.700 y el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 1.000 puntos básicos.