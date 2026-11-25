El proyecto de ley de ludopatía avanzó en su tratamiento en el Senado, aunque todavía resta alcanzar un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre la modalidad de aprobación de la iniciativa. En una reunión plenaria de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, los legisladores debatieron distintas propuestas para regular las apuestas online, restringir la publicidad y prevenir la ciberludopatía infantil.

El encuentro se desarrolló en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo y reunió 14 proyectos vinculados con la problemática. Entre ellos se encuentra la iniciativa que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024. Tras el debate, se resolvió continuar las negociaciones en Labor Parlamentaria para definir cómo se abordará el tema en la sesión prevista para este jueves.

#Congreso 🏛️🎰 Prevención de la ludopatía: “El peronismo va a intentar que el proyecto no sufra modificaciones” En medio de las negociaciones contrarreloj en el Senado, la legisladora justicialista @Florelop ratificó la intención del peronismo de sancionar la iniciativa contra la ludopatía tal como fue aprobada por la Cámara de Diputados. 📌 El plenario de comisiones analizó 14 proyectos vinculados con la regulación de las apuestas y la prevención de la ludopatía. 📌 La Iglesia Católica reclamó una resolución urgente y pidió priorizar la protección de los menores por encima de los intereses económicos. 📌 Patricia Bullrich propuso modificar las disposiciones sobre publicidad, plataformas ilegales y protección de niños y adolescentes. 📌 José Mayans reclamó aprobar este jueves la media sanción de Diputados y debatir posteriormente las medidas complementarias. 🎰 Por su parte, Bullrich abrió la posibilidad de tratar ambas iniciativas durante la misma sesión, siempre que exista un acuerdo parlamentario y se consigan los dos tercios de los votos. 🗣️ Tras el debate, oficialismo y oposición resolvieron trasladar las negociaciones al ámbito de Labor Parlamentaria para definir el tratamiento de una iniciativa que cuenta con media sanción desde noviembre de 2024. 👉 https://t.co/4wlpGNWrIl 💬 ¿Debe el Senado aprobar el proyecto original o introducir modificaciones antes de convertirlo en ley? #Ludopatía #ApuestasOnline #Senado #Congreso #FlorenciaLópez #PatriciaBullrich #JoséMayans #Peronismo #Política #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 25, 2026

La discusión enfrenta dos posiciones: por un lado, quienes buscan aprobar el texto que ya cuenta con media sanción para evitar que pierda estado parlamentario; por otro, el oficialismo, que pretende incorporar modificaciones y avanzar con un dictamen alternativo.

El pedido de la Iglesia para avanzar con la ley de ludopatía

Antes del debate legislativo, los senadores recibieron a monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, quien transmitió la preocupación de la Iglesia Católica por el crecimiento de las apuestas en línea y sus consecuencias, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Pizarro pidió que el Senado avance con urgencia y que, al momento de tomar una decisión, se priorice la protección de las personas más vulnerables por encima de los intereses económicos. También advirtió sobre las consecuencias de la ludopatía y los riesgos que enfrenta la población juvenil, incluido el suicidio.

"Les pedimos que no dejen morir a este proyecto", expresó en referencia a la iniciativa aprobada por Diputados, y reclamó que no se produzcan nuevas postergaciones.

"Queremos proponer un artículo para que los sitios web con denuncias puedan ser bloqueados por el Enacom. Creemos que el complemento del bloqueo va a disminuir el incentivo, particularmente en los menores", plantea @PatoBullrich — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 25, 2026

Qué cambios propone Patricia Bullrich para regular las apuestas online

Durante el plenario, la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) planteó la necesidad de mejorar el proyecto aprobado por Diputados, sin demorar su tratamiento. Para eso, propuso concentrar las modificaciones en tres ejes: restricción de la publicidad, bloqueo de sitios de apuestas ilegales y mayor protección de los menores de edad.

Entre las propuestas, mencionó la incorporación de un mecanismo para que el ENACOM pueda bloquear, en un plazo de 24 horas, los sitios web denunciados por operar sin autorización. También planteó reforzar las restricciones a la publicidad de apuestas en televisión y redes sociales.

Otro de los cambios sugeridos apunta a eliminar los artículos que regulan el funcionamiento interno de los clubes deportivos, por considerar que exceden el objeto central de la iniciativa.

Bullrich propuso trabajar en la redacción de las modificaciones para presentar un dictamen y llevar el proyecto al recinto. Además, aseguró que existe el compromiso de habilitar su discusión durante las sesiones extraordinarias, si fuera necesario.

"Tenemos que defender el interés de la gente. Yo creo que debemos darle una alegría al pueblo argentino, que no entremos en discusión por esto y votemos todos juntos la media sanción de Diputados", expresa José Maynas — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 25, 2026

La oposición pidió aprobar la media sanción de Diputados

El senador José Mayans (Justicialista) recordó que existía un compromiso unánime para tratar el proyecto en la sesión del jueves y pidió respetar ese acuerdo. Consideró que el texto aprobado por Diputados constituye una buena base y propuso ratificarlo para evitar que pierda estado parlamentario.

En esa línea, planteó aprobar primero la media sanción y avanzar posteriormente con las modificaciones complementarias. También advirtió sobre los intereses económicos que existen detrás del negocio de las apuestas y el impacto de la ludopatía en miles de familias.

Bullrich respondió que, si existía acuerdo entre las bancadas, podían tratarse ambos textos durante la misma sesión: primero la iniciativa proveniente de Diputados y luego una propuesta con las modificaciones del oficialismo. Para habilitar ese mecanismo, explicó, sería necesario reunir dos tercios de los votos.

El senador Jorge Capitanich (Justicialista) coincidió con esa posibilidad y propuso aprobar la media sanción para luego trabajar en los mecanismos complementarios.

Las diferencias por las competencias de Nación y las provincias

Durante el debate también quedaron expuestas diferencias sobre el alcance de la regulación y las atribuciones de cada jurisdicción.

La senadora Carmen Álvarez Rivero (LLA) sostuvo que la legislación vigente sobre salud mental y consumos problemáticos ya contempla herramientas de asistencia. Consideró que el Estado nacional debe concentrarse en bloquear plataformas ilegales y regular la publicidad masiva, mientras que el control de las casas de apuestas corresponde a las provincias.

Por su parte, Edith Terenzi (Despierta Chubut) adelantó que presentará un dictamen de minoría para expresar la posición de su provincia. Sostuvo que la regulación de los juegos de azar es competencia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, cuestionó la posibilidad de aprobar primero el proyecto de Diputados y luego impulsar otra iniciativa paralela, al considerar que ese procedimiento sería desprolijo.

Cómo sigue el tratamiento del proyecto de ley de ludopatía

Tras el intercambio, los bloques acordaron continuar las negociaciones en Labor Parlamentaria para intentar alcanzar un consenso sobre el tratamiento de la ley de ludopatía en la sesión prevista para este jueves.

El punto central de la discusión será definir si el Senado aprueba la media sanción de Diputados o si también avanza con un texto que incorpore las modificaciones impulsadas por el oficialismo.

La iniciativa busca establecer herramientas para regular las plataformas de apuestas online, limitar su publicidad, combatir los sitios ilegales y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la ludopatía.