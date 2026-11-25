Este miércoles 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol argentino. El astro falleció en 2020, a los 60 años, mientras atravesaba una internación domiciliaria en una vivienda del barrio San Andrés, en Benavídez, partido de Tigre.

Su muerte, ocurrida semanas después de una operación por un hematoma subdural, dio lugar a una investigación judicial que busca determinar las responsabilidades de los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su atención médica.

A seis años de aquel episodio, el proceso judicial se encuentra en su etapa final. En el segundo juicio por la muerte de Maradona, la Fiscalía solicitó penas de hasta 12 años de prisión para los principales acusados, mientras que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro fijó para el próximo martes 22 de diciembre, a las 12, la lectura del veredicto para los seis imputados que continúan en el proceso.

Cómo fue el juicio por la muerte de Diego Maradona

Siete profesionales de la salud fueron sometidos a juicio por su presunta responsabilidad en la muerte del exfutbolista. El segundo debate se desarrolló a lo largo de 51 audiencias durante seis meses, luego de que el primer juicio fuera declarado nulo en 2025.

Aquella primera instancia quedó invalidada por el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, quien participó de la realización de un documental sobre el proceso judicial sin autorización y terminó apartada del tribunal.

En el nuevo debate, la Fiscalía de San Isidro sostuvo que existieron graves omisiones en la atención médica de Maradona y acusó a los profesionales de haber actuado con negligencia frente al deterioro de su estado de salud.

Qué penas pidió la Fiscalía para los acusados

Durante los alegatos, los fiscales solicitaron condenas por distintos delitos, según el grado de responsabilidad que atribuyeron a cada uno de los profesionales.

Para el neurocirujano Leopoldo Luque, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini y la psiquiatra Agustina Cosachov, la acusación fue por homicidio simple con dolo eventual.

Los pedidos de pena fueron los siguientes:

Leopoldo Luque: 12 años de prisión.

Nancy Forlini: 10 años de prisión.

Agustina Cosachov: 8 años de prisión.

En tanto, para otros tres profesionales, la Fiscalía solicitó condenas por homicidio culposo:

Carlos Díaz , psicólogo: 5 años de prisión.

Mariano Perroni , coordinador de enfermería: 4 años de prisión.

Ricardo Almirón, enfermero: 4 años de prisión.

Por su parte, el médico clínico Pedro Di Spagna fue absuelto durante la última audiencia y quedó fuera de la instancia de definición del tribunal.

Cuándo se conocerá el veredicto por la muerte de Maradona

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, fijaron la fecha para comunicar su decisión sobre los seis acusados restantes.

La lectura del veredicto y la eventual sentencia se realizará el martes 22 de diciembre a las 12. Ese día se conocerá si los profesionales de la salud son condenados o absueltos por su responsabilidad en la muerte del exfutbolista.

Mientras tanto, a seis años de su fallecimiento, el caso Maradona continúa siendo uno de los procesos judiciales de mayor repercusión pública en la Argentina, con la expectativa puesta en una resolución que deberá determinar las responsabilidades penales por la muerte del ídolo.