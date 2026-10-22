jueves 22 de octubre de 2026 - Edición Nº4597

Policiales y Judiciales | 22 oct 2026

VEREDICTO

Juicio por la muerte de Maradona: cuándo se conocerá la sentencia

El Tribunal N° 7 de San Isidro absolvió al médico Pedro Di Spagna y fijó la fecha decisiva para resolver la situación procesal de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y el resto de los acusados.

El veredicto se conocerá el 22 de diciembre.
TAGS: JUICIO, MARADONA, DALMA MARADONA, AGUSTINA COSACHOV, MUERTE MARADONA, LEOPOLDO LUQUE

Tras 51 audiencias de intenso debate oral, concluyó la etapa de alegatos y últimas palabras en el juicio que investiga las responsabilidades médicas por la muerte de Diego Armando Maradona. En una resolución parcial, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro resolvieron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna y definieron la fecha en la que se dará a conocer el fallo definitivo.

Los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón absolvieron a Di Spagna debido a que ni la fiscalía ni las querellas sostuvieron acusaciones en su contra durante los alegatos. Por separado, la enfermera Dahiana Gisela Madrid enfrentará un juicio paralelo.

Debido a la enorme complejidad del expediente y el volumen de pruebas presentadas, el tribunal confirmó que la lectura del veredicto final para los seis acusados restantes se llevará a cabo el 22 de diciembre a las 12:00 horas.

Las últimas palabras de Luque y Cosachov: "Yo soy inocente"

Antes del pase a la deliberación de los jueces, cuatro de los seis imputados hicieron uso de su derecho a brindar sus palabras finales ante el tribunal, las hijas del astro futbolístico y sus familiares.

La primera en hablar fue la psiquiatra Agustina Cosachov:

“Voy a ser breve. La verdad es que lamento enormemente el fallecimiento de Diego Maradona. También lamento mucho y acompaño el dolor que sigue atravesando la familia, las hijas, los que están presentes. Lo que puedo decir es que yo hice todo lo que pude para ayudarlo”.

A su turno, el neurocirujano Leopoldo Luque reafirmó su postura de inocencia:

“Lamento profundamente la muerte de Diego. Me dolió, me va a doler siempre. Acompaño el dolor de la familia. Yo soy inocente, defendí mi inocencia durante todas las jornadas y lo vuelvo a reiterar hoy”.

Asimismo, los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni expresaron sus testimonios ante la sala de audiencias.

El desconsuelo de Dalma y Gianinna Maradona: "Pido justicia por mi papá"

La jornada estuvo cargada de fuerte emotividad en el sector de la querella. Flanqueada por su hermana Gianinna, su madre Claudia Villafañe y Verónica OjedaDalma Maradona tomó la palabra entre lágrimas para dirigirse a los jueces.

“Se me hace muy difícil. Esta es otra oportunidad de poder defender a mi papá”, expresó Dalma en el inicio de su intervención. Y cerró con un desgarrador pedido antes del cierre de los debates: “Les quiero agradecer este momento y pido por favor que mi papá tenga la justicia que se merece”.

Las condenas que solicitó la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal fundamentó los pedidos de pena bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual para la cúpula del equipo médico, junto a penas menores de prisión para los coordinadores e integrantes del equipo de enfermería:

  • Leopoldo Luque (Neurocirujano): 12 años de prisión y 10 años de inhabilitación profesional.

  • Nancy Forlini (Coordinadora médica): 10 años de prisión y 10 años de inhabilitación.

  • Agustina Cosachov (Psiquiatra): 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación.

  • Carlos Díaz (Psicólogo): 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación.

  • Mariano Perroni (Jefe de enfermeros): 4 años de prisión e inhabilitación.

  • Ricardo Almirón (Enfermero): 4 años de prisión e inhabilitación.

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