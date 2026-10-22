Juicio por la muerte de Maradona: cuándo se conocerá la sentencia

Tras 51 audiencias de intenso debate oral, concluyó la etapa de alegatos y últimas palabras en el juicio que investiga las responsabilidades médicas por la muerte de Diego Armando Maradona. En una resolución parcial, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro resolvieron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna y definieron la fecha en la que se dará a conocer el fallo definitivo.

Los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón absolvieron a Di Spagna debido a que ni la fiscalía ni las querellas sostuvieron acusaciones en su contra durante los alegatos. Por separado, la enfermera Dahiana Gisela Madrid enfrentará un juicio paralelo.

Debido a la enorme complejidad del expediente y el volumen de pruebas presentadas, el tribunal confirmó que la lectura del veredicto final para los seis acusados restantes se llevará a cabo el 22 de diciembre a las 12:00 horas.

Esta mañana le pregunté a Jana Maradona por qué se había quedado en el juicio por la muerte de su papá hasta las 2 de la mañana. Me respondió: por respeto a la imputada Forlini. Recién dijo esto. El 22 de diciembre podrá tener justicia por Diego, su papá, nuestro ídolo. https://t.co/lxbp756AL3 — Riso Balvidares (@RisoBalvidares) October 22, 2026

Las últimas palabras de Luque y Cosachov: "Yo soy inocente"

Antes del pase a la deliberación de los jueces, cuatro de los seis imputados hicieron uso de su derecho a brindar sus palabras finales ante el tribunal, las hijas del astro futbolístico y sus familiares.

La primera en hablar fue la psiquiatra Agustina Cosachov:

“Voy a ser breve. La verdad es que lamento enormemente el fallecimiento de Diego Maradona. También lamento mucho y acompaño el dolor que sigue atravesando la familia, las hijas, los que están presentes. Lo que puedo decir es que yo hice todo lo que pude para ayudarlo”.

A su turno, el neurocirujano Leopoldo Luque reafirmó su postura de inocencia:

“Lamento profundamente la muerte de Diego. Me dolió, me va a doler siempre. Acompaño el dolor de la familia. Yo soy inocente, defendí mi inocencia durante todas las jornadas y lo vuelvo a reiterar hoy”.

Asimismo, los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni expresaron sus testimonios ante la sala de audiencias.

#viralvídeo 🔟📹 Juicio por Maradona: el video inédito del llamado de Cristina Kirchner En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, se exhibió un video inédito que muestra el llamado telefónico que realizó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse el fallecimiento del astro. Las imágenes fueron incorporadas como parte del material probatorio presentado ante el tribunal. 📌 El registro fue proyectado durante una nueva audiencia del juicio. 📌 Muestra el momento del llamado de Cristina Kirchner tras la muerte de Maradona. 📌 El material integra la prueba audiovisual incorporada al expediente. 📌 El proceso busca determinar las responsabilidades del equipo médico que atendía al exfutbolista. ⚖️ El juicio continúa con la presentación de testimonios y evidencia vinculada a las últimas horas de vida de Maradona. Cada nueva audiencia aporta elementos que buscan reconstruir lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades penales. 👉 https://t.co/G8cisGyRGu 💬 ¿Creés que el juicio está aportando información clave para esclarecer lo ocurrido con Diego Maradona? #Maradona #JuicioPorMaradona #CristinaKirchner #Justicia #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) July 6, 2026

El desconsuelo de Dalma y Gianinna Maradona: "Pido justicia por mi papá"

La jornada estuvo cargada de fuerte emotividad en el sector de la querella. Flanqueada por su hermana Gianinna, su madre Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, Dalma Maradona tomó la palabra entre lágrimas para dirigirse a los jueces.

“Se me hace muy difícil. Esta es otra oportunidad de poder defender a mi papá”, expresó Dalma en el inicio de su intervención. Y cerró con un desgarrador pedido antes del cierre de los debates: “Les quiero agradecer este momento y pido por favor que mi papá tenga la justicia que se merece”.

Las condenas que solicitó la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal fundamentó los pedidos de pena bajo la figura de homicidio simple con dolo eventual para la cúpula del equipo médico, junto a penas menores de prisión para los coordinadores e integrantes del equipo de enfermería: