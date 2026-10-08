Juicio por la muerte de Maradona: pidieron 12 años de prisión para Leopoldo Luque

En una jornada decisiva en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, la Fiscalía formalizó los pedidos de pena para los seis profesionales de la salud imputados por el fallecimiento de Diego Armando Maradona, cerrando un alegato donde argumentó que la internación domiciliaria fue una "ficción" y que el ídolo sufrió un "abandono prolongado".

El fiscal Patricio Ferrari señaló al neurocirujano Leopoldo Luque como el principal responsable del desenlace fatal y reconfiguró las calificaciones legales entre el grupo de médicos de cabecera y el personal operativo de menor rango.

Las condenas solicitadas por la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal detalló las penas requeridas para cada uno de los acusados. Para Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera, solicitó 12 años de prisión más 10 años de inhabilitación para ejercer la medicina, bajo la carátula de homicidio simple con dolo eventual. Para Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical, pidió 10 años de prisión e igual lapso de inhabilitación profesional. En el caso de la psiquiatra Agustina Cosachov, la pena requerida fue de 8 años de prisión y 10 años de inhabilitación.

En cuanto al resto de los imputados, la Fiscalía solicitó 5 años de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo para el psicólogo Carlos Díaz, mientras que para el jefe de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón pidió 4 años de prisión e inhabilitación por el mismo lapso. Por su parte, para el médico clínico Pedro Di Spagna se solicitó la absolución definitiva, al considerar que "fue el único profesional que hizo lo que correspondía hacer" durante la atención médica.

#viralvídeo 🔟📹 Juicio por Maradona: el video inédito del llamado de Cristina Kirchner En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, se exhibió un video inédito que muestra el llamado telefónico que realizó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras conocerse el fallecimiento del astro. Las imágenes fueron incorporadas como parte del material probatorio presentado ante el tribunal. 📌 El registro fue proyectado durante una nueva audiencia del juicio. 📌 Muestra el momento del llamado de Cristina Kirchner tras la muerte de Maradona. 📌 El material integra la prueba audiovisual incorporada al expediente. 📌 El proceso busca determinar las responsabilidades del equipo médico que atendía al exfutbolista. ⚖️ El juicio continúa con la presentación de testimonios y evidencia vinculada a las últimas horas de vida de Maradona. Cada nueva audiencia aporta elementos que buscan reconstruir lo ocurrido y establecer eventuales responsabilidades penales. 👉 https://t.co/G8cisGyRGu 💬 ¿Creés que el juicio está aportando información clave para esclarecer lo ocurrido con Diego Maradona? #Maradona #JuicioPorMaradona #CristinaKirchner #Justicia #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) July 6, 2026

Cambio de estrategia: Dolo eventual vs. Homicidio culposo

La acusación resolvió desdoblar las calificaciones penales según el rol de cada profesional. Mantuvo la figura de dolo eventual (con una escala de 8 a 25 años) para Luque, Cosachov y Forlini, argumentando que los tres "previeron el riesgo de muerte, se lo representaron y lo aceptaron con absoluta indiferencia, produciendo el resultado fatal".

En cambio, recalificó la acusación a homicidio culposo (con penas de 1 a 5 años) para el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros Almirón y Perroni. Para ellos, la Fiscalía rebajó la calificación al encuadrar su accionar en una severa negligencia o impericia, pero sin la aceptación o intención del fallecimiento adjudicada a las cabezas del equipo médico.

Durante la audiencia se vivió además un momento de extrema tensión cuando la Fiscalía exhibió una fotografía inédita y cruda de Diego Maradona sin vida en su cama, lo que motivó a Dalma Maradona, Gianinna Maradona y Claudia Villafañe a darse vuelta en la sala para evitar ver la dolorosa imagen.

Por qué se realiza un segundo juicio: el escándalo de 2025

Este debate oral constituye técnicamente el segundo intento de juzgamiento, luego de que el proceso iniciado en abril de 2026 comenzara desde cero tras la anulación total del primer juicio llevado a cabo en 2025 ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

El primer proceso, que había comenzado el 11 de marzo de 2025, se derrumbó tras la denuncia presentada por la defensa de Luque contra la jueza Julieta Makintach. Se descubrió que la magistrada había autorizado de manera secreta el ingreso de una productora audiovisual para filmar un documental de Netflix sobre el caso y que había revelado información confidencial del expediente. El 30 de mayo de 2025, tras el apartamiento de Makintach, los jueces restantes dictaron la nulidad absoluta de todo lo actuado, obligando a sortear a los nuevos magistrados —Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón— para reabrir el juicio en 2026.

El cronograma del juicio: cómo sigue la causa

El proceso entra en su etapa final con las siguientes fechas fijadas por el tribunal: