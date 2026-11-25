Una nueva encuesta nacional de la consultora Analogías midió distintos escenarios electorales de cara a 2027 y evaluó la intención de voto frente a Javier Milei. El estudio incluyó dos posibles escenarios de balotaje, uno con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otro con el exministro de Economía Sergio Massa.

De acuerdo con los resultados, en el escenario que enfrenta a Kicillof con Milei, el mandatario provincial obtiene el 41,7% de intención de voto, frente al 35,7% del Presidente. En el segundo cruce, Massa registra un 40%, mientras que Milei alcanza el 37,6%.

El relevamiento también muestra una marcada paridad en la intención de voto por espacio político: Milei reúne el 33,7% y el Peronismo Unido alcanza el 33%, una diferencia de apenas 0,7 puntos porcentuales.

Intención de voto: Milei y el Peronismo Unido, en empate técnico

En la medición por espacios políticos, la opción encabezada por Javier Milei aparece en primer lugar con el 33,7%, seguida por el Peronismo Unido, que obtiene el 33%.

Detrás se ubican la Fuerza de los gobernadores, con el 6,1%, y la Izquierda, con el 5,7%. Además, el 3,1% de los consultados manifestó que votaría en blanco, mientras que el 18,4% respondió que todavía no sabe a quién elegiría.

Los resultados fueron los siguientes:

Milei: 33,7%.

Peronismo Unido: 33%.

Fuerza de los gobernadores: 6,1%.

Izquierda: 5,7%.

Voto en blanco: 3,1%.

No sabe: 18,4%.

Uno de los datos destacados es el porcentaje de indecisos, que alcanza el 18,4% y representa un segmento significativo dentro del escenario electoral relevado.

Kicillof y Milei: seis puntos de diferencia en un eventual balotaje

Uno de los escenarios planteados por Analogías enfrenta al gobernador bonaerense Axel Kicillof con el presidente Javier Milei en una eventual segunda vuelta.

En ese cruce, Kicillof obtiene el 41,7%, mientras que Milei alcanza el 35,7%. La diferencia entre ambos es de seis puntos porcentuales.

Por otra parte, el 6,1% de los encuestados manifestó que votaría en blanco y el 16,5% respondió que todavía no tiene definido su voto.

Massa también fue medido frente a Milei

El segundo escenario de balotaje evaluado por la consultora contempla un enfrentamiento entre Sergio Massa y Javier Milei.

En este caso, el exministro de Economía registra un 40% de intención de voto, frente al 37,6% del actual Presidente. La diferencia es de 2,4 puntos porcentuales.

En ese escenario, el 6,8% optaría por el voto en blanco y el 15,6% todavía no sabe a quién elegiría.

La comparación entre ambos escenarios muestra diferencias en los porcentajes registrados por cada dirigente. Además, teniendo en cuenta el margen de error informado por la consultora, de +/- 2%, los resultados deben interpretarse como una fotografía de la opinión pública al momento del relevamiento y no como una proyección de un resultado electoral.

La ficha técnica de la encuesta de Analogías

El estudio fue realizado por la consultora Analogías a través de un relevamiento nacional llevado adelante entre el 15 y el 18 de noviembre de 2026.

La muestra estuvo integrada por 2.786 casos y el margen de error informado fue de más o menos 2 puntos porcentuales.

La medición incluyó la intención de voto por espacio político y dos escenarios hipotéticos de segunda vuelta presidencial para las elecciones de 2027.