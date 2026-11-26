La Cámara de Diputados bonaerense pasó a cuarto intermedio hasta este jueves sin poder tratar el proyecto sobre apuestas online y ludopatía, al calor de las infructuosas negociaciones por el texto a debatir entre el oficialismo y la oposición.

El debate recién llegó en los últimos minutos del miércoles, luego de una maratónica reunión de Labor Parlamentaria entre los presidentes de bloque, con una discusión enfocada en una iniciativa que busca establecer un régimen integral para el juego en línea, reforzar los controles sobre las plataformas habilitadas y combatir el acceso de menores de edad, así como la operación de sitios ilegales.

#Ahora | Sesión: se aprobó cuarto intermedio hasta las 12 del mediodía. — Diputados BA (@HCDiputadosBA) November 26, 2026

De todas maneras, el tratamiento en el recinto quedó trunco por diferencias respecto del sistema de recaudación, la conformación de fondos específicos y el destino de los recursos. Así las cosas, la falta de un despacho único obligó a conseguir una mayoría de dos tercios para habilitar el debate.

El titular de la bancada de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, expuso que “tuvimos que lidiar con muchas presiones de los poderes que se están tocando”.

Sabíamos que iba a ser difícil. Seguiremos intentando hasta que sea ley👇 — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) November 26, 2026

“Estuvimos durante todo el día lidiando con esas situaciones, la principal discusión es sobre la rentabilidad, quién paga y cuánto paga el daño que se está haciendo. O como alguien me dijo: ‘Bueno, pero ya es muy tarde y prefiero irme a dormir y mañana seguimos’. Realmente creo que sesionamos muy poco en esta Cámara, que nos tenemos que tomar las cosas con responsabilidad, que si nos tenemos que quedar despiertos nos tenemos que quedar despiertos, y que tenemos que por primera vez intentar poner la prioridad en los temas de la gente y no de los dirigentes”, arremetió el legislador camporista.

Y sentenció: “Tienen ganas de irse a dormir, esa es la realidad. Vayan a descansar tranquilos, que es lo que tantas ganas tenían de hacer, y decidieron cagarle la vida a un montón de gente que tiene que laburar el día de mañana, de verdad ir a trabajar”.

Rechazo opositor

“Nos llegó un proyecto que intenta consensuar los dos dictámenes de mayoría y minoría que se iban a tratar hoy en este recinto; imposibilidad total para poder analizar, viendo simplemente los últimos 20 minutos cuando tuvimos acceso a este material”, dijo el diputado del PRO, Alejandro Rabinovich.

“No lo quiero llamar texto consensuado, porque consensuado es cuando está el acuerdo de todas las fuerzas o la mayoría de fuerzas políticas. Con lo cual, no sé quién fue que le dijo que tenía ganas de dormir, porque viendo 24 páginas con dos textos previos difícilmente podamos dormir: nos tenemos que quedar leyéndolo porque nuestra voluntad es resolver este tema”, sumó.

👇 — Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) November 26, 2026

En igual tenor se pronunció el presidente del bloque libertario, Juanes Osaba, al dar cuenta que “el tema tiene que quedar claro porque parece que quieren imponernos los proyectos”.

“Estuvimos hablando en Labor al mediodía, y el oficialismo trabajó en un único texto que fue presentado sobre medianoche y querían que LLA y el resto de la oposición aprueben algo que no se alcanzó a leer ni a estudiar. Por eso se llamó a un cuarto intermedio para poder tener tiempo y analizar los cambios y el texto unificado”, finalizó.

Con este escenario abierto, la Cámara baja bonaerense retomará este jueves una sesión marcada por las tensiones cruzadas y el reloj en contra, donde el oficialismo y los distintos bloques opositores deberán demostrar si logran destrabar las diferencias económicas y de procedimiento para avanzar en una ley clave contra las apuestas online y la ludopatía juvenil.