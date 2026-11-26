La Municipalidad de Vicente López está dejando a nuevo el entorno del Hospital Houssay, renovando las veredas, mejorando la iluminación, realizando trabajos de poda, sumando cestos de basura y ordenando el estacionamiento. Además, continúa con los trabajos de mejora de espacios públicos, especialmente en zonas por las que muchos vecinos transitan todos los días y donde hacía tiempo que no se realizaban obras.

En este marco, la intendenta Soledad Martínez recorrió las obras y puso de relieve que “estamos dejando a nuevo todo el entorno del Hospital Houssay. Estamos arreglando las veredas, los cordones, acomodando las raíces de los árboles, la poda, sumando iluminación, nuevos cestos papeleros, lugares para las motos y los autos”.

“En definitiva, estamos trabajando con todo el equipo de Espacio Público para que el hospital, que funciona y atiende exclusivamente a los vecinos de Vicente López, también te reciba mejor desde afuera”, puntualizó.

Asimismo, la jefa comunal destacó que “esta no es una obra aislada, es parte del plan de obras que estamos llevando adelante para mejorar los lugares más transitados de Vicente López. Y además, estamos haciendo obras en lugares en donde hacía mucho que no se hacía nada”.

Las obras

La reforma contempla la renovación de las veredas de la calle Hipólito Yrigoyen, entre Hilarión de la Quintana y Chacabuco, y de la calle Caseros, ubicadas en frente al hospital. Estos nueve tramos a mejorar se encontraban desgastados y con desniveles por el paso del tiempo, lo que dificulta la circulación de personas mayores, familias con cochecito o cualquier persona con movilidad reducida.

Los trabajos incluyen la colocación de nuevas baldosas, la mejora de las rampas, la incorporación de solado podotáctil para facilitar la circulación de personas con discapacidad visual, y el acondicionamiento del equipamiento urbano existente.

Además, según un relevamiento de la Dirección de Arbolado, se llevarán a cabo tareas sobre el arbolado, donde se planea plantar nuevos ejemplares, retirar restos de tronos, cortar raíces, y acondicionar los canteros para favorecer el crecimiento de los árboles y evitar que afecten las nuevas veredas.

Las obras están realizándose por etapas, alternando los accesos para garantizar el ingreso al hospital y el paso de ambulancias durante los trabajos. Estos trabajos responden a un pedido de los vecinos, teniendo en cuenta que se trata de un recorrido con alta circulación de personas que genera el hospital, la zona comercial y las paradas de colectivo.

Este proyecto forma parte de un plan más amplio de mejoras en el espacio público llevado a cabo por el Municipio de Vicente López, que incluye trabajos en veredas, accesos peatonales y rampas de accesibilidad. Además de las más de 6500 rampas construidas en todo el partido, en noviembre se iniciaron nuevas obras en Villa Martelli y Florida Oeste, donde se reemplazará el pavimento deteriorado por nuevas calzadas de hormigón en calles de alta circulación.

Y en el barrio de Munro también se avanza con la transformación del Paseo Baigorria, que durante años estuvo abandonado y descuidado y ahora será un nuevo espacio verde, y con la renovación integral de la Plazoleta Julio Martel.