Usina Matera presenta el Desafío Matero, una propuesta innovadora para descubrir cuánto sabemos y qué percibimos de la yerba que tomamos todos los días. Se realiza junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Museo del Mate, en el marco de Mate BA, la celebración por el Día Nacional del Mate.

La idea es simple: recorrer los stands de Avenida de Mayo, ver, oler y probar una infusión, charlar, conocer a la marca y sellar el pasaporte.

“La yerba tiene mucha más diversidad de la que solemos percibir. Cuando probás una al lado de otra, aparecen aromas, sabores y diferencias que en el mate de todos los días pasan de largo”, señala Martín Gómez, director de Usina Matera.

Cómo se juega

Para participar hay que tener el Pasaporte Matero, que se entrega en los stands. Cada cuatro sellos dan una chance para participar del desafío en el segundo piso del Museo del Mate. Allí, el equipo organizador da a probar a ciegas distintas infusiones y los participantes tienen que unirlas con sus paquetes de yerba. Al final del día habrá sorteo de premios.

“Buscamos hacer algo distinto, que la gente pueda conocer la mayor cantidad de yerbas posible. Al hacer que las degusten, nos aseguramos de que cada persona las perciba de la mejor manera posible, algo que a veces no se logra solo repartiendo una muestra gratis”, afirma Nicolás Geiskko, director de Marketing y Comercial de Usina Matera.

Mate BA: el mate sobre Avenida de Mayo

Mate BA es organizado por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto con Usina Matera, el Museo del Mate y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Durante todo el domingo, Avenida de Mayo al 800 será peatonal. Habrá stands de yerba mate, mates, termos, bombillas y accesorios, gastronomía, charlas con sommeliers, científicos e influencers, juegos, música en vivo y folclore. Van a estar Ema Vlogs y Casi Delivery, creadores de contenido del nicho matero. La recomendación es ir con mate y termo propios.

Termo oficial

El Desafío Matero tendrá un termo oficial de Reunata, a los fines que la infusión llegue siempre a la misma temperatura y que no haya diferencias entre ninguna de las marcas participantes.

Usina Matera

Es una plataforma cultural y comercial dedicada al mate. Produce contenidos, trabaja con marcas del sector y organiza eventos.

Armó el Mundial de la Yerba Mate, el Campeonato de la Montañita (este último junto con Piporé y el Museo del Mate) y muchas otras acciones de marketing.

El Museo del Mate, una de las sedes del desafío

En Avenida de Mayo 853, en la casona que ocupó el tradicional Bazar Inglés, el Museo del Mate cuenta la historia de la infusión desde los pueblos guaraníes hasta hoy. Mates, bombillas, termos, pavas y envases históricos de yerba forman parte del recorrido.

El domingo 29 el museo tendrá entrada libre y gratuita durante toda la jornada. Además de recibir el desafío en su segundo piso, es una oportunidad para conocer de dónde viene una costumbre que nos acompaña a diario.