El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, expuso este miércoles en el Encuentro de Líderes organizado por el diario El Cronista, marco en el que destacó el ritmo de inversión en el país y ensalzó el modelo llevado adelante por el Gobierno de Javier Milei.

“El sistema anterior fracasó rotundamente en comparación con el resto del mundo y en relación al enorme potencial que tiene Argentina. En los últimos 75 años, Argentina fue el país que pasó más años en recesión”, exclamó.

Al relativizar los datos que marcan que Argentina está en recesión, el funcionario se refirió a los “cuatro pilares” del modelo económico: “la restauración del Estado de derecho y el respeto a la santidad de los contratos y de la propiedad privada; el equilibrio fiscal; la protección de los más vulnerables; y la transformación productiva, impulsada por reformas económicas como la desregulación, la integración a la economía internacional y el fomento al crecimiento de los sectores con ventajas comparativas”.

En relación al equilibrio fiscal, Daza señaló que “en los 123 años anteriores a la llegada del presidente Milei al gobierno, Argentina había tenido 110 años con déficit fiscal y cuando se había tenido, no se estaba pagando la deuda”.

“Son muy importantes los beneficios que nos está trayendo tener superávit fiscal”, añadió, al tiempo que afirmó que “Argentina va a tener tres años de crecimiento sostenido luego de hacer un ajuste del 30 % del gasto” y que “las cifras muestran que la economía está mucho mejor que cuando empezamos”.

Con respecto al RIGI, Daza remarcó que ya se han presentado proyectos de inversión por USD 231.540 millones y se han aprobado proyectos por USD 130.398 millones. “El volumen de inversión que se está viendo en la Argentina es extraordinario y va a cambiar completamente la matriz productiva del país y su capacidad para generar divisas”, aseguró.

Un futuro diferente. Hay mucha gente que piensa que el futuro de la Argentina será igual al pasado. Una vez más, como pasó múltiples veces desde que este gobierno asumió, estarán equivocados. Como muestra ésto 👇, la verdad es que la Argentina ya cambió y cambió para siempre. No hay marcha atrás. Esto implica que por Rigi, en 2027, se ivertirán mas de US$ 15mil millones. — Jose Luis Daza (@JoseLuisDazaAR) November 20, 2026

Además, el viceministro hizo hincapié en que “no hay conciencia en la enorme demanda de trabajadores calificados que van a implicar los proyectos del RIGI; estamos frente a un cambio histórico y las perspectivas para la Argentina son absolutamente especiales y no las hemos tenido nunca”.

Sobre el nivel del riesgo país, Daza explicó que Argentina está atravesando un shock global al cual calificó como un sudden stop; un freno repentino de los flujos de capital y del crédito. “Lo que está sucediendo externamente se potencia en la Argentina por su historia de defaults y por las elecciones en las que históricamente ha habido cambios bruscos en los modelos aplicados, y es lo que queremos dejar atrás”, añadió.

Ante este contexto, Daza mencionó que “Argentina es el único país que tiene superávit fiscal y de cuenta corriente”.

Asimismo, destacó que “llevamos dos meses de crecimiento” y que, “frente al shock, estamos cómodos dado el trabajo que se ha hecho en la Argentina y no tenemos que emitir deuda para financiar el gasto”.

En esta línea, Daza sostuvo que el Gobierno nacional tiene “cubiertos los pagos del 2027” y que, en el marco del sudden stop, “en el caso de que el mercado no se reabra, el gobierno argentino ya ha mandado la solicitud de activar el swap chino por 5.000 millones, para cubrir estos vencimientos”. “El programa financiero del 2027 está absolutamente cerrado y nosotros tenemos que seguir construyendo buffers para que el mercado se calme con respecto al futuro”, concluyó

Con respecto a la reducción de la inflación, el ministro explicó que los programas que tuvieron éxito a nivel mundial requirieron varios años para alcanzar el objetivo: “El programa chileno llevó más de diez años en alcanzar una inflación de un dígito y lo mismo en Uruguay. Nosotros vamos en muy buen camino para que siga bajando. Cuando vemos la inflación núcleo, que viene dando en torno al 1,5 %, eso anualizado da una inflación del 20 %. Es decir, mientras mantengamos la conducta fiscal y monetaria, el proceso de desinflación va a continuar”.

Asimismo, Caputo señaló que se está registrando un récord en las exportaciones y anticipó que esta performance “en pocos años se va a duplicar por todas las medidas que estamos aplicando”. En esta línea, el ministro sostuvo que “esto es fundamental porque genera estabilidad y previsibilidad al sector privado”.

“Nuestro pasado nos juega en contra, pero hoy podemos mostrar resultados. Confiamos en que la gente va a seguir apoyando este camino en el cual decidimos cambiar y ser un país serio, dejando atrás todas las políticas absurdas que seguimos durante décadas atrás. Los invito a todos a que sigamos por este rumbo”, concluyó.

