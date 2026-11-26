El intendente de Saavedra, Matías Nebot, continuará en su cargo luego de que el Concejo Deliberante rechazara este jueves 26 de noviembre el pedido de destitución impulsado en su contra. La moción obtuvo nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención, por lo que no alcanzó la mayoría especial requerida para apartarlo del Ejecutivo municipal.

Para concretar la remoción eran necesarios al menos 10 votos afirmativos, equivalentes a los dos tercios de los 14 integrantes del cuerpo legislativo. De esta manera, el jefe comunal logró evitar la destitución y seguirá al frente de la administración municipal.

La votación se realizó durante una sesión especial que estuvo atravesada por el debate sobre el proceso de investigación iniciado meses atrás. Antes de la definición, Nebot se presentó ante los concejales acompañado por sus abogados y realizó un descargo sobre su situación y su desempeño al frente del Municipio.

Querían destituirlo por confesar que está luchando contra su adicción a la cocaína, pero fracasó el juicio político: el Concejo Deliberante de Saavedra-Pigüé no reunió los votos necesarios para remover a Matías Nebot, que festejó entre lágrimas. https://t.co/XxGacbt2aD https://t.co/IIbBfZvJ6U — Diagonales (@diagonalesweb) November 26, 2026

Los votos que definieron la continuidad de Matías Nebot

El resultado estuvo condicionado por la postura de cuatro concejales que votaron en contra de la destitución. Dos de ellos pertenecen al espacio vecinalista Todos por Saavedra, Sergio González y Verónica Piangatelli, mientras que los otros dos son los peronistas Nicolás Catalano y Clarisa Rivas.

Estos últimos consideraron que apartar al intendente constituía una medida de excesiva gravedad institucional. Sus votos fueron determinantes para que la oposición no alcanzara los diez sufragios necesarios para concretar la remoción.

Por su parte, el concejal Mariano Mansilla, del monobloque Distrito Futuro, se abstuvo. La votación terminó así con nueve votos afirmativos, cuatro negativos y una abstención, y definió la continuidad de Nebot en la intendencia.

El descargo del intendente antes de la votación

Antes de que el Concejo resolviera su situación, Nebot se presentó ante los ediles acompañado por sus abogados defensores y realizó un descargo sobre el proceso y su desempeño al frente del Municipio.

Durante su exposición, reconoció que pudo haber cometido errores en el plano personal y familiar, pero defendió las decisiones adoptadas durante su gestión.

“Pude haberle fallado a mi salud, a mi familia y amigos, pero como intendente junto con mi equipo tomamos decisiones que dieron resultado y otras que hoy seguramente tomaría de otra manera, pero siempre decidí pensando en lo mejor para el distrito”, sostuvo.

El jefe comunal también manifestó su voluntad de continuar en el cargo y completar el mandato para el que fue elegido.

La confesión sobre su adicción a la cocaína que originó la investigación

La controversia política comenzó el 22 de julio de 2026, cuando Nebot hizo pública su experiencia con el consumo problemático de cocaína durante una charla municipal sobre prevención de las adicciones realizada en Pigüé.

En ese encuentro, el intendente contó que atravesaba un proceso de recuperación y reveló que llevaba 308 días sin consumir. También explicó que había recibido tratamiento y que contaba con el acompañamiento de su familia.

Sus declaraciones tuvieron repercusión política y motivaron cuestionamientos de distintos sectores de la oposición. A partir de entonces, bloques opositores impulsaron la conformación de una comisión investigadora para analizar su desempeño, su idoneidad y el ejercicio de sus responsabilidades al frente del Ejecutivo municipal.

El proceso avanzó durante los meses siguientes. El 23 de octubre, el Concejo Deliberante calificó como graves los hechos analizados por la comisión, con 11 votos afirmativos y dos negativos. Esa decisión permitió avanzar hacia la instancia de juzgamiento político y abrió el camino para la sesión especial de este jueves.

Finalmente, al no conseguirse los diez votos necesarios para concretar la destitución, Matías Nebot continuará como intendente de Saavedra.