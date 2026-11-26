Un fuerte cruce político se produjo este jueves 26 de noviembre en la Cámara de Diputados, durante el debate del Presupuesto 2027, luego de que el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto solicitara la interpelación del canciller Pablo Quirno por sus declaraciones sobre el proceso electoral de Brasil y la consecuente tensión diplomática entre ambos países.

El jefe del bloque Encuentro Federal cuestionó duramente al funcionario y lo calificó como "mediocre y limitado" y "el peor canciller de la historia". Además, advirtió que sus intervenciones públicas profundizaron el conflicto con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y pusieron en riesgo la integración económica del Mercosur.

"Clavamos el último clavo en el ataúd en el proceso de integración económica con Brasil", sostuvo Pichetto durante su intervención en el recinto.

En ese contexto, el legislador reclamó que Quirno concurriera a la Cámara baja para explicar sus declaraciones y dar cuenta de la política exterior del Gobierno argentino frente a uno de sus principales socios comerciales.

"Voy a plantear un pedido de interpelación al señor canciller Quirno para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer, para que no asista a programas televisivos a decir tonterías", expresó.

"Pichetto": Por sus comentarios contra el canciller Pablo Quirno y el cruce con Martín Menem https://t.co/MVYeJxHk9o — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 26, 2026

El cruce de Pichetto con Martín Menem en Diputados

El pedido de interpelación derivó en una discusión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien le señaló a Pichetto que no podía someter la iniciativa a votación porque no había sido presentada formalmente a través de la mesa de entradas.

El diputado insistió en que buscaba que el recinto se pronunciara sobre la posibilidad de convocar al canciller y reclamó que la moción fuera sometida a consideración de sus pares.

La discusión también tuvo la intervención del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y continuó con referencias a un expediente presentado anteriormente por el diputado Nicolás Massot.

Finalmente, la moción fue sometida a votación y obtuvo 130 votos afirmativos contra 115 negativos. Sin embargo, el planteo quedó rechazado porque, al tratarse de un apartamiento del reglamento para habilitar su tratamiento sobre tablas, necesitaba reunir el respaldo de las tres cuartas partes de los diputados presentes.

La tensión diplomática entre Argentina y Brasil

Pablo Quirno es el peor canciller que ha tenido la Argentina. Con sus declaraciones irresponsables ha profundizado la crisis con Brasil, nuestro principal socio comercial, poniendo en riesgo el Mercosur y el proceso de integración regional. La crisis con Brasil, la ruptura de relaciones y la afectación del Mercosur no pueden no ser tratadas por el Congreso. La Libertad Avanza y sus aliados se negaron a su interpelación. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) November 26, 2026

El reclamo de Pichetto se produjo en medio de un nuevo episodio de tensión entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva, luego de las declaraciones de Quirno sobre las elecciones brasileñas.

El canciller había puesto en cuestión aspectos del proceso electoral del país vecino, lo que generó malestar en el gobierno brasileño. Entre las consecuencias del conflicto, Brasil decidió no invitar a Milei a la ceremonia de asunción de Lula y confirmó que su embajador no regresará a Buenos Aires.

Frente a ese escenario, Pichetto advirtió sobre las consecuencias que puede tener el deterioro del vínculo bilateral, especialmente en el funcionamiento del Mercosur y en la integración económica entre ambos países.

Horas antes de la sesión de Diputados, Quirno había intentado bajar el tono de la controversia durante una entrevista radial. Allí aclaró que el Gobierno argentino "no está poniendo en duda resultados" electorales en Brasil, aunque volvió a señalar que, a su criterio, hubo situaciones del proceso que no fueron suficientemente prolijas.

Las explicaciones del canciller, sin embargo, no evitaron los cuestionamientos de Pichetto, quien insistió en la necesidad de que el funcionario concurra al Congreso para dar explicaciones sobre el rumbo de la política exterior argentina.