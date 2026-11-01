Piden interpelar a Quirno, Santilli y Monteoliva por la colaboración de Milei en la fuga de Bolsonaro

El escándalo diplomático y político en torno al paso y la posterior fuga del senador y ex candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro por territorio argentino escaló con máxima tensión al plano institucional. Diversos bloques de la oposición en el Congreso de la Nación presentaron pedidos formales de interpelación y denuncias penales contra los principales alfiles del gobierno de Javier Milei.

La ofensiva legislativa se detonó tras confirmarse que el dirigente político brasileño ingresó a la Argentina por la provincia de Misiones y luego abordó un avión privado rumbo a los Estados Unidos, logrando evadir de manera cinematográfica las restricciones judiciales que pesaban en su contra en su país de origen.

#Prófugo ✈️🇧🇷 Flavio Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado que despegó desde Argentina El excandidato del Partido Liberal de Brasil Flávio Bolsonaro aterrizó este martes en Estados Unidos junto a su familia, menos de 48 horas después de perder las elecciones frente a Lula da Silva y en medio de una investigación judicial por presunto lavado de activos. Su vuelo había partido durante la madrugada desde Puerto Iguazú. 📌 Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50 del 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, junto a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. 📌 A las 23.30, la comitiva abordó un vuelo privado de Baires Fly S.A. con destino inicial a Guayaquil, Ecuador. 📌 El Gulfstream G400 despegó de Iguazú a las 0.21 y, tras la escala técnica, continuó hacia Estados Unidos hasta aterrizar a las 10.24 en el Miami Opa Locka Executive Airport. 📌 Según la información publicada, la aeronave evitó sobrevolar territorio brasileño y realizó su recorrido por Paraguay, Bolivia y Perú antes de llegar a Ecuador. 🇦🇷👌🏼 La Dirección Nacional de Migraciones fue la única voz oficial del Gobierno argentino y aseguró que Bolsonaro y sus familiares ingresaron al país con documentación habilitante y “sin ningún impedimento legal para el ingreso”, por lo que el tránsito fue registrado sin incidentes. 🇪🇨🛬 La escala en Guayaquil se habría debido tanto a la cantidad de equipaje transportado por la familia como a la necesidad de rodear Brasil para evitar solicitar autorización de sobrevuelo. Desde Ecuador, el avión partió directamente hacia territorio estadounidense. 👉 https://t.co/v5tNZMk0R1 💬 ¿Qué sensaciones te generan que un sujeto que casi es Presidente de un país, huya a las pocas horas para evadir la Justicia? 📹 @clashreport #FlavioBolsonaro #Brasil #JavierMilei #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 28, 2026

Los funcionarios en la mira del Congreso

Los proyectos presentados exigen que los colaboradores directos del Presidente rindan cuentas de manera urgente ante el Poder Legislativo para deslindar o confirmar responsabilidades oficiales:

Pablo Quirno (Canciller): El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) presentó un proyecto con 91 preguntas detalladas para determinar si existió algún tipo de colaboración diplomática u oficial. En la misma sintonía, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y el bloque de Unión por la Patria exigieron su citación inmediata.

Diego Santilli (Jefe de Gabinete): Requerido tanto por diputados como por senadores de Unión por la Patria,quienes le exigen que responda por las distintas áreas del Estado involucradas y por adeudar informes de gestión previos.

Alejandra Monteoliva (Ministra de Seguridad): Solicitada por la Coalición Cívica y el peronismo para que esclarezca de forma rigurosa el accionar de las fuerzas federales, el control de fronteras y el papel de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los puntos oscuros que investiga la oposición

#Tensión 🇦🇷🇧🇷 Bullrich volvió a diferenciarse de Milei y reconoció el triunfo de Lula Patricia Bullrich se convirtió en la primera referente de peso de La Libertad Avanza en pronunciarse públicamente tras las elecciones de Brasil. Sin mencionar directamente a Lula da Silva, reconoció el resultado de las urnas y defendió la continuidad de la relación bilateral, en contraste con el silencio de Javier Milei. 📌 “La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia”, sostuvo Bullrich. 📌 Admitió que existen “profundas diferencias políticas” con el nuevo gobierno brasileño, pero destacó la historia compartida, los intereses estratégicos y las oportunidades de cooperación entre ambos países. 📌 La ministra también respaldó a Flávio Bolsonaro, quien perdió las elecciones y abandonó Brasil rumbo a Estados Unidos en medio de una causa por presunto lavado de dinero. 📌 “Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel”, afirmó al cuestionar el accionar de la Justicia brasileña. 🤔 El posicionamiento de Bullrich introduce un nuevo matiz dentro del oficialismo argentino. Mientras Milei decidió no felicitar a Lula, la ministra puso el acento en el respeto a la voluntad popular y en la necesidad de preservar los vínculos estratégicos con Brasil. ⚖️❎ Al mismo tiempo, Bullrich denunció lo que considera una utilización de una “Justicia no imparcial” contra dirigentes opositores y advirtió que convertirla en una herramienta para eliminarlos políticamente “nunca puede ser el camino de una democracia”. 👉 https://t.co/YtmEUHLJxe 💬 ¿Qué impacto puede tener esta nueva diferencia entre Bullrich y Milei dentro del oficialismo? #PatriciaBullrich #JavierMilei #Lula #Brasil #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 28, 2026

Los legisladores opositores remarcaron que el operativo de salida del dirigente brasileño no pudo haberse concretado sin algún nivel de complicidad o falencia estructural en los controles nacionales. Por este motivo, los ejes principales de la investigación apuntan a dilucidar:

Asistencia operativa: Buscan determinar si organismos clave como la Dirección Nacional de Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facilitaron deliberadamente el traslado y la evasión de los controles migratorios.

El rol de Santiago Caputo: Los pedidos de informes suman máxima presión sobre la Casa Rosada al exigir precisiones sobre la presunta y polémica presencia del asesor presidencial en el aeropuerto de Puerto Iguazú durante las horas previas al despegue del vuelo privado.

Financiamiento del vuelo: La oposición exige identificar quién contrató y pagó el chárter perteneciente a la empresa Baires Fly utilizado por la familia Bolsonaro para concretar la fuga rumbo a suelo estadounidense.

Un frente de tormenta político, judicial y diplomático que pone bajo la lupa la actuación del Ejecutivo en medio de una crisis regional de alto voltaje.