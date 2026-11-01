domingo 01 de noviembre de 2026 - Edición Nº4607

Política | 28 oct 2026

ESCÁNDALO DIPLOMÁTICO

Piden interpelar a Quirno, Santilli y Monteoliva por la colaboración de Milei en la fuga de Bolsonaro

La oposición en el Congreso presentó pedidos formales y denuncias penales. Exigen explicaciones al Gobierno tras confirmarse que el ex candidato brasileño ingresó por Misiones y huyó a Estados Unidos.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro.
TAGS: JAVIER MILEI, CONGRESO, DIEGO SANTILLI, PABLO QUIRNO, ALEJANDRA MONTEOLIVA, FLAVIO BOLSONARO

El escándalo diplomático y político en torno al paso y la posterior fuga del senador y ex candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro por territorio argentino escaló con máxima tensión al plano institucional. Diversos bloques de la oposición en el Congreso de la Nación presentaron pedidos formales de interpelación y denuncias penales contra los principales alfiles del gobierno de Javier Milei.

La ofensiva legislativa se detonó tras confirmarse que el dirigente político brasileño ingresó a la Argentina por la provincia de Misiones y luego abordó un avión privado rumbo a los Estados Unidos, logrando evadir de manera cinematográfica las restricciones judiciales que pesaban en su contra en su país de origen.

Los funcionarios en la mira del Congreso

Los proyectos presentados exigen que los colaboradores directos del Presidente rindan cuentas de manera urgente ante el Poder Legislativo para deslindar o confirmar responsabilidades oficiales:

  • Pablo Quirno (Canciller): El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) presentó un proyecto con 91 preguntas detalladas para determinar si existió algún tipo de colaboración diplomática u oficial. En la misma sintonía, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y el bloque de Unión por la Patria exigieron su citación inmediata.

  • Diego Santilli (Jefe de Gabinete): Requerido tanto por diputados como por senadores de Unión por la Patria,quienes le exigen que responda por las distintas áreas del Estado involucradas y por adeudar informes de gestión previos.

  • Alejandra Monteoliva (Ministra de Seguridad): Solicitada por la Coalición Cívica y el peronismo para que esclarezca de forma rigurosa el accionar de las fuerzas federales, el control de fronteras y el papel de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los puntos oscuros que investiga la oposición

Los legisladores opositores remarcaron que el operativo de salida del dirigente brasileño no pudo haberse concretado sin algún nivel de complicidad o falencia estructural en los controles nacionales. Por este motivo, los ejes principales de la investigación apuntan a dilucidar:

  • Asistencia operativa: Buscan determinar si organismos clave como la Dirección Nacional de Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facilitaron deliberadamente el traslado y la evasión de los controles migratorios.

  • El rol de Santiago Caputo: Los pedidos de informes suman máxima presión sobre la Casa Rosada al exigir precisiones sobre la presunta y polémica presencia del asesor presidencial en el aeropuerto de Puerto Iguazú durante las horas previas al despegue del vuelo privado.

  • Financiamiento del vuelo: La oposición exige identificar quién contrató y pagó el chárter perteneciente a la empresa Baires Fly utilizado por la familia Bolsonaro para concretar la fuga rumbo a suelo estadounidense.

Un frente de tormenta político, judicial y diplomático que pone bajo la lupa la actuación del Ejecutivo en medio de una crisis regional de alto voltaje.

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