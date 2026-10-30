Pablo Juliano aseguró que Milei es “cómplice” de la fuga de Bolsonaro: “Ahora se entiende su silencio”

El diputado de la UCR en el bloque Provincias Unidas, Pablo Juliano, apuntó a la “complicidad” del presidente Javier Milei en la fuga a Estados Unidos del derrotado candidato ultraderechista de Brasil, Flávio Bolsonaro.

Invitado como veedor en las elecciones brasileñas que consagraron a Lula da Silva y recién llegado a la Argentina, el legislador recordó que “durante la campaña sobrevoló el indulto a Jair Bolsonaro, que está preso por el asalto al Palacio de Planalto en enero de 2023. Evidentemente, los Bolsonaro no son afectos al espíritu democrático”.

“Lo que está pasando en estas horas confirma el desprecio hacia la democracia, la democracia es un mero trámite para algunas bandas que son organizaciones criminales, porque evidentemente en cuestión de horas han desplegado un dispositivo para apañar a Bolsonaro”, fustigó en declaraciones a Radio Con Vos.

Así las cosas, evaluó que “hay que hay que caminar una interpelación al canciller (Pablo) Quirno. Se pueden reunir 129 voluntades para una interpelación, para que rinda cuentas a ver si de repente nos hemos vuelto un Estado cómplice de delincuentes. Nos hemos vuelto un Estado de paso de delincuentes donde hacen escala”.

"Los Milei son cómplices de evasores de la justicia" Pablo Juliano, diputado nacional por la UCR, habló de la salida express de Flávio Bolsonaro de Brasil y de la posible conexión con el presidente argentino. https://t.co/tVUozmZ4Td — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 28, 2026

“Ahora entiendo el silencio de Milei ¿Qué iba va a decir? Estaba a la espera a ver si tenía que convertirse prácticamente en un cómplice de la fuga”, agregó Juliano, quien es miembro de la comisión de Relaciones Exteriores.

“Los Milei son cómplices de evasores de la Justicia. No tengo ninguna prueba, pero no tengo tampoco ninguna duda que estaban al tanto de todas las maniobras que han hecho desde Brasil para terminar cobijándolo a Flávio Bolsonaro, como van a hacer en Washington”.