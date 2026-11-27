La diputada nacional de Coherencia, Marcela Pagano, puso la lupa en el destino de los depósitos de los ahorristas, al tiempo que advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 no resuelve los problemas de universidades, jubilados, productores ni trabajadores.

“La gente tiene que saber que con este presupuesto no se acaba nada de lo que se tenía que acabar. No se acaba el hostigamiento a las universidades”, puntualizó, para luego sumar que “no se acaba el hambre a los jubilados. No se acaba el hostigamiento a quienes producen. No se acaba la presión fiscal sobre la casa y media laburante”.

“Los votos los tienen así como los consiguieron con acuerdos a último momento por debajo de la mesa como siempre y ya tenemos costumbre para sesionar. Creo que seguramente va a salir esta planilla”, dijo en la antesala de la sesión.

Carta Orgánica del Banco Central

Al aludir a los cambios en la autoridad monetaria, consignó que “es una reforma que, por ejemplo, permite que los depósitos de los ahorristas sean utilizados para poder ser un respaldo de créditos que tome el Gobierno de turno”.

“El dinero va a quedar en manos de quien en ese momento desea hacer un préstamo”, adelantó y disparó: “Me pareció nefasto el texto que se redactó y que se votó en la Cámara de Diputados. No lo acompañé y me parece nefasta la reforma”.

Cuando fue consultada sobre un riesgo de corralito, como sucedió en 2001, evaluó que “vamos camino a un cepo”.

“No le hagan caso a Toto Caputo, quien viene a decirle al pueblo qué tiene que hacer con sus ahorros, teniendo todas sus propiedades y su dinero resguardado en el exterior”, contrastó.

Ya desde la banca, se pronunció en modo campaña: “Quiero hablarte a vos, que quizás estás del otro lado siguiendo el debate detrás de una pantalla. A vos, que hacés las cuentas y mir´ te da vergüenza entrar porque no podés pagar lo que querés comprar. A vos, que ya no esperás nada de lo que salga de este recinto”.

“A vos te voy a decir algo: los votos los tienen para que salga este Presupuesto, sí, pero el año que viene elegís vos. Ellos tienen la planilla, pero vos tenes el voto”, sentenció de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En igual tono, pidió que “no te quedes en tu casa con la bronca, llevá la bronca a la urna, llevá la bronca a la calle, porque ese día sí que puede acabarse. Puede acabarse el bono congelado de tu vieja, puede acabarse el ahogo al que someten a tu universidad, puede acabarse este país al que le cierran las cuentas, porque le sobras vos. Y puede arrancar una nueva Argentina, una Argentina que te alcance”.