En el marco de la Asamblea General Ordinaria 2026 de la AFA realizada en la sede social de Pilar, el presidente de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, destacó el rol de país “formador” de jugadores de la Argentina, al tiempo que volvió a defender el formato de los torneos.

#Institucional Encabezada por el Presidente Claudio Tapia, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria 2026 en la sede social de Pilar. https://t.co/thYYJ3v2JU — AFA (@afa) November 26, 2026

“Somos formadores de jugadores y de jugadoras. Hoy hay 2.100.000 jugadores profesionales; 191.000 jugadoras profesionales a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Debemos ser uno de los cuatro países que más exporta jugadores al mundo”, puntualizó.

En este sentido, explicó que “somos formadores, porque cada uno de ustedes se encarga, en cualquier lugar de nuestro país, con muchísima responsabilidad, de abrir las instituciones, de ponerlas a disposición no solo de los chicos y de las chicas que juegan al fútbol, sino también a las familias, para poder darle una calidad de vida diferente para poder socialmente asistir hasta a veces en lugares que el Estado no llega”.

“Y sin duda que se habla, pero nosotros tenemos que continuar con el proyecto que se ha trazado este comité ejecutivo”, enfatizó Tapia.

Dirigiéndose a los dirigentes de todas las categorías, manifestó que “el trabajo que realizan día a día nos da la posibilidad de ser más reconocidos afuera que adentro, pero sin dudas que el crecimiento del fútbol argentino ha sido demencial”.

“Los formatos de nuestros torneos son los que se están replicando a nivel mundial: la nueva Copa América con 16 equipos, el Mundial de Clubes con más equipos. Y ellos no son formadores; nosotros somos formadores de jugadores. Si fuera tan fácil formar, no vendrían a comprar nuestros jugadores, no pagarían lo que pagan por nuestros jugadores”, insistió el mandamás de la AFA.

Acto seguido, reflexionó: “Sin dudas que hay muchas cosas para corregir y mejorar, y seguir profesionalizando. Y ese es el compromiso de este comité ejecutivo”.

“Pero también hay que reconocer el esfuerzo que realiza cada uno de ustedes dejando horas de su familia, dejando tiempo, dejando salud por sus instituciones, porque ser dirigente es una pasión, ser dirigente del fútbol argentino es una vocación. Y porque realmente cada uno de nosotros o somos dirigentes porque nos criamos en nuestro club, porque amamos nuestro club, o porque nuestros padres o nuestros abuelos nos llevaron un día a los clubes que representamos”, sumó.

En igual tono, sostuvo que “nos hicieron creer que el miedo es lógico que exista, y todos sentimos. Algunos no lo demostramos y decidimos pelearnos, pero no porque nos gusta pelear, sino porque estamos convencidos que la mejor gestión es la de cada día, y porque la mejor gestión es defender los derechos del fútbol argentino. Y nosotros logramos poner de pie al fútbol argentino”.

Llevamos a cabo la Asamblea General Ordinaria 2026 en la sede social de Pilar. Por unanimidad, se aprobó la orden del día que contó con 14 puntos. Es un honor poder cumplir, una vez más, con la democracia, la institucionalidad y los estatutos de nuestra casa. ¡Muchas gracias a todos los presentes! Siempre por y para el fútbol. — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) November 26, 2026

“Felicitaciones por el compromiso que renuevan día a día con el fútbol argentino, que es la gran representación que necesitamos nosotros para seguir con el compromiso que tenemos, que es por y para el fútbol”, concluyó el presidente afista.