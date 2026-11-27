La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, dijo estar “dentro de un proyecto” y “es fundamental que reelija” en 2027, por lo que “todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda”.

“Lo que no puede hacer nadie hoy en Argentina que esté en este proyecto es ir para atrás. El que vaya para atrás, o favorezca el kirchnerismo, le va a ayudar a atrasar a la Argentina de nuevo. Nosotros vamos todos para adelante, y eso el presidente lo sabe, vamos todos para adelante y no volvemos al pasado”, enfatizó en declaraciones a Radio Mitre.

📣 "Es fundamental que este proyecto reelija": Patricia Bullrich habló sobre la candidatura de Javier Milei para las elecciones 2027 📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/LjzHHAkwL7 https://t.co/j3n3IJA1Jg — Radio Mitre (@radiomitre) November 27, 2026

Consultada por las señales que fue dando respecto a su propia postulación presidencial, explicó que “hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones”.

Por otra parte, respaldó la suspensión de las PASO del 2027 y negó que eso obedezca exclusivamente a una estrategia electoral del oficialismo. “No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei”, matizó.

En torno a las versiones de que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le habría pedido que declinara una eventual candidatura presidencial, fue categórica: “Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí”.

“Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”, anexó Bullrich.

En este sentido, recordó que el presidente Javier Milei la definió como su “socia” y coincidió con esa caracterización. “Son dos electorados que se juntaron para conseguir un objetivo. Y esos electorados tienen que estar juntos, potenciarse”, argumentó.