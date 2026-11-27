El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes una reunión con intendentes e intendentas bonaerenses para coordinar acciones de prevención y mitigación de los efectos del fenómeno climático de El Niño. En ese marco, junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar; y sus pares de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron 36 kits de gestión del riesgo destinados a fortalecer la capacidad de respuesta de los distritos.

“El objetivo de este encuentro es seguir fortaleciendo las capacidades de la Provincia y de los municipios frente al fenómeno climático de El Niño. Hoy entregamos nuevos kits de equipamiento para enfrentar emergencias vinculadas a eventos meteorológicos en general y a El Niño en particular, junto con material destinado a unificar los criterios de actuación de los equipos municipales”, puntualizó el mandatario.

Asimismo, el jefe del Estado provincial puso de relieve que “ante las previsiones, debemos estar preparados para afrontar situaciones complejas: desde que presentamos el plan integral, avanzamos con una batería de medidas que incluyen trabajos de prevención, una red de sensores de alerta temprana y una mayor articulación con los cuerpos de bomberos y los equipos de Defensa Civil”.

“La Provincia va a continuar invirtiendo, desarrollando encuentros regionales y trabajando en coordinación permanente con cada uno de los municipios”, acotó Kicillof.

Cada kit cuenta con una motobomba, un generador eléctrico, gomones, catres, motosierras, podadoras de altura, motoguadañas, como así también indumentaria de trabajo y de protección.

Por su parte, Vilar señaló que “los diagnósticos indican que existen grandes probabilidades de que El Niño sea fuerte, con niveles de lluvia intensa en todo el país, saturación de los suelos y crecida de la cuenca del Paraná”.

“Ante la ausencia total del Gobierno nacional, que no firmó ninguno de los proyectos para obtener el financiamiento internacional que permita abordar este fenómeno, desde la Provincia venimos trabajando fuertemente para gestionar esta situación de manera colaborativa y con políticas públicas de acompañamiento a los municipios”, explicó.

Durante la jornada, se exhibió una Estación Meteorológica Automática (EMA), que permite acceder de manera libre a información precisa para anticipar eventos climáticos extremos. La Provincia cuenta con una red de 22 estaciones de estas características y proyecta instalar otras 13 en la región de la cuenca del río Reconquista.

En tanto, se presentó la guía “Claves para la gestión municipal del riesgo de lluvias intensas e inundaciones”, un documento de orientación general para el abordaje de los gobiernos locales ante el fenómeno de El Niño.

“Trabajamos con los equipos de cada municipio, los bomberos y los comandos unificados, para identificar cuáles son los indicadores de las amenazas que surgen: gracias a ello, elaboramos planes de gestión de riesgo para cada uno de los 135 distritos de la provincia”, subrayó Alonso.

Estas iniciativas forman parte del plan integral que lleva adelante el Gobierno bonaerense frente al fenómeno de El Niño, que contempla el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico, la ejecución de obras de infraestructura hidráulica, la preparación de los equipos de emergencia y el desarrollo de acciones de prevención en el ámbito rural.

Al respecto, Katopodis sostuvo que “estamos atravesando un año muy difícil, pero tenemos la decisión de sostener las obras hidráulicas y de drenaje que son fundamentales para prevenir inundaciones y proteger a las comunidades”.

“Necesitamos que esta agenda no se detenga y seguir trabajando con los municipios en los proyectos que permitan mejorar la capacidad de respuesta de cada región”, finalizó el funcionario.

Seguimos fortaleciendo la respuesta conjunta frente al fenómeno de El Niño 🤝⛈️ El gobernador @kicillofok se reunió con intendentes e intendentas para seguir coordinando acciones de prevención y entregó kits de gestión de riesgo a 36 municipios para que cuenten con más insumos para afrontar emergencias. La inversión y articulación permanente con cada distrito son las mejores herramientas para dar respuestas y proteger a los bonaerenses. — Gobierno PBA (@BAProvincia) November 27, 2026

Estuvieron presentes el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; las intendentas de Lezama, Myriam Mongay; de Moreno, Mariel Fernández; la intendenta interina de Benito Juárez, María Teresa Ricci; y sus pares de Baradero, Esteban Sanzio; de General San Martín, Fernando Moreira; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de Morón, Lucas Ghi; de Navarro, Facundo Diz; de Necochea, Arturo Rojas; de Pila, Sebastián Walker; de Pilar, Federico Achával; de Ramallo, Mauro Poletti; de Rojas, Román Bouvier; de San Fernando, Juan Andreotti; y de San Pedro, Cecilio Salazar.