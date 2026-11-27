La sanción definitiva de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea tendrá un fuerte impacto económico y comercial en el fútbol argentino. La normativa prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de las casas de apuestas online en el deporte, una medida que obligará a clubes, asociaciones y organizadores de competencias a revisar sus acuerdos con empresas del sector.

El proyecto obtuvo 72 votos afirmativos y fue aprobado por unanimidad en el Senado de la Nación durante la sesión del jueves 26 de noviembre. De esta manera, el Congreso completó el trámite legislativo de una iniciativa que había recibido media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024.

La medida alcanzará a los contratos de patrocinio en camisetas, estadios y torneos, además de las campañas publicitarias en medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales. También impedirá que deportistas y figuras públicas promocionen este tipo de plataformas.

Con 71 votos afirmativos queda aprobado por unanimidad el proyecto de ley de combate contra el juego ilegal — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 27, 2026

Los diez clubes del fútbol argentino que deberán cambiar sus sponsors

La nueva legislación afectará directamente a diez equipos de la Liga Profesional que actualmente tienen acuerdos comerciales con casas de apuestas o casinos online. Entre ellos se encuentran los cinco grandes del fútbol argentino: Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo.

La lista se completa con Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors. Todos deberán adecuar sus vínculos comerciales a las restricciones establecidas por la normativa.

Entre los acuerdos económicos más importantes se encuentra el de Boca con Betsson, por el que el club percibiría entre 7 y 8 millones de dólares anuales, con un contrato vigente hasta fines de 2028. En el caso de River, el vínculo con Betano representa un ingreso estimado de alrededor de 6 millones de dólares por temporada.

Racing, por su parte, mantiene un acuerdo con Betsson que le reportaría cerca de 2 millones de dólares anuales. En tanto, Independiente e Independiente Rivadavia tienen a SportsBet como auspiciante, mientras que Huracán y Argentinos Juniors están vinculados a Mr. Bet.

La nómina incluye también a San Lorenzo, que firmó un contrato con Casino Buenos Aires por 800.000 dólares durante diez meses, y a los rosarinos Central y Newell's, cuyos acuerdos comerciales están vinculados a City Center.

De acuerdo con las estimaciones difundidas sobre estos contratos, los ingresos que reciben los clubes de Primera División por patrocinios de empresas de apuestas representan al menos 20 millones de dólares. La pérdida de esos recursos podría generar dificultades financieras para varias instituciones, especialmente porque las compañías del sector suelen ofrecer montos superiores a los de los anunciantes tradicionales.

La prohibición también alcanza a la AFA y la Liga Profesional

El impacto de la ley contra la ludopatía no se limitará a los clubes. La normativa también alcanzará a las principales estructuras del fútbol argentino.

La AFA mantiene acuerdos comerciales con BetWarrior como patrocinador de las selecciones nacionales, la Copa Argentina y la Primera Nacional. Por su parte, la Liga Profesional tiene a bplay como casa de apuestas oficial.

Estos vínculos también deberán adecuarse a la nueva legislación, que establece restricciones para el patrocinio deportivo de las empresas dedicadas a los juegos de azar y las apuestas en línea.

La prohibición comprende, además, la publicidad en indumentaria deportiva, campos de juego, estadios y eventos. También alcanza a las acciones promocionales realizadas por deportistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers.

Cuándo deberán dejar de aparecer las casas de apuestas en el fútbol

Aunque la ley ya cuenta con la sanción definitiva del Congreso, la salida de las casas de apuestas de las camisetas y los espacios deportivos no será inmediata.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de hasta 120 días para reglamentar la normativa. En esa instancia deberán precisarse los procedimientos de aplicación y los mecanismos para adecuar los contratos comerciales que se encuentran vigentes.

El texto sancionado no establece un plazo específico para que cada club rescinda sus acuerdos, por lo que la implementación de la prohibición dependerá de las disposiciones que se definan durante la reglamentación.

De esta manera, el fútbol argentino se encamina a un cambio profundo en su esquema de patrocinadores. Diez clubes de Primera División, la AFA y la Liga Profesional deberán reorganizar sus vínculos comerciales con el sector de las apuestas online, que durante los últimos años se convirtió en uno de los principales anunciantes de la actividad.