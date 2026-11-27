La regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía fueron los ejes de una jornada legislativa que tuvo como protagonista al vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Mariano Cascallares, quien destacó la importancia de avanzar con herramientas para proteger a los sectores más vulnerables frente al juego compulsivo.

La Cámara baja de la provincia de Buenos Aires otorgó media sanción al proyecto de ley que establece un régimen integral para prevenir y abordar los riesgos asociados a las apuestas en línea. La iniciativa continuará ahora su tratamiento en el Senado bonaerense.

En ese marco, Cascallares respaldó la propuesta y remarcó la necesidad de implementar medidas que protejan especialmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a los riesgos del juego compulsivo.

“Escuchando la prédica del Papa León XIV de poner al ser humano en el centro de las decisiones sociales, económicas y políticas, apoyamos y votamos a favor de esta iniciativa. Consideramos fundamental proteger y asistir a todos los ciudadanos y, especialmente, a los jóvenes que hoy están expuestos a la problemática de las apuestas y el juego compulsivo”, expresó el legislador.

Cascallares destacó la prevención de la ludopatía en jóvenes

El diputado puso el foco en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y asistencia frente al crecimiento de las apuestas digitales, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población.

La iniciativa aprobada en Diputados bonaerenses contempla herramientas para regular la actividad de las plataformas de apuestas online y establecer mecanismos de prevención y abordaje de las consecuencias del juego problemático.

Con la media sanción, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en la Cámara alta provincial, donde deberá obtener la aprobación definitiva para convertirse en ley.

Día de la Libertad Religiosa: también se aprobó un proyecto de Cascallares

Durante la misma jornada legislativa, la Legislatura bonaerense convirtió en ley una iniciativa de autoría de Mariano Cascallares que establece el 25 de noviembre como el Día de la Libertad Religiosa en la provincia de Buenos Aires.

La propuesta surgió de los foros provinciales interreligiosos organizados por las direcciones de Culto de distintos gobiernos locales, espacios destinados a promover el diálogo y el reconocimiento de la diversidad de expresiones religiosas.

#LegislaturaBonaerense 🎰🔥 Sesión caliente en Diputados: aprobaron la regulación de las apuestas online entre cruces y acusaciones Después de una madrugada cargada de tensión y negociaciones, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción al proyecto que establece un régimen integral para prevenir y abordar los riesgos asociados a las apuestas online. Ahora, la definición quedará en manos del Senado. 📌 Se establecen restricciones a la publicidad, los bonos de bienvenida y otros mecanismos de captación de usuarios, con especial atención a la protección de menores. 📌 Las empresas licenciatarias deberán aportar al Fondo para el Cuidado de la Salud Mental y la Atención de la Ciber Ludopatía un monto equivalente al 100 % de lo que gasten en publicidad y promoción. 📌 De esos recursos, el 70 % irá a los municipios mediante el CUD y el 30 % quedará en manos de la Provincia a través del Ministerio de Salud. 📌 También se crea un fondo para clubes, entidades de bien público y becas deportivas, financiado en parte mediante un aporte del 3 % sobre determinados premios. 🏛️ La votación llegó después de las fuertes diferencias que habían obligado a pasar a cuarto intermedio. El financiamiento, el destino de los fondos y los cambios introducidos al texto estuvieron en el centro de una discusión que se prolongó durante horas. 🤬👊🏼 La tensión también se trasladó al recinto. Rubén Eslaiman apuntó contra Fernando Rovello con un “defendé al pueblo de la Provincia, no a Angelici”, mientras el diputado del PRO respondió: “No sé si le pagan para hacer un show o qué” y llegó a advertir: “Me agarro a piñas acá o allá” (ver video). 👉 https://t.co/C9HAp0suiH 💬 ¿El Senado debería convertir en ley esta regulación de las apuestas online? #Ludopatía #ApuestasOnline #Diputados #LegislaturaBonaerense #RubénEslaiman #FernandoRovello #ProvinciaDeBuenosAires #Política #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 27, 2026

El Senado nacional sancionó la ley de prevención de la ludopatía

La jornada también estuvo marcada por la aprobación definitiva en el Senado de la Nación de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

La normativa nacional establece restricciones a la publicidad y promoción de las plataformas de apuestas, además de incorporar herramientas para prevenir el juego problemático y proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, tanto en el ámbito nacional como en el provincial, la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía quedaron en el centro de la agenda legislativa.