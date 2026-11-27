Por: GOLPE AL BOLSILLO

El boleto de colectivo en la provincia de Buenos Aires volverá a aumentar desde el próximo martes 1° de diciembre. La actualización será del 5,69% y alcanzará a los servicios de jurisdicción provincial, correspondientes a las líneas numeradas del 200 al 499.

La suba impactará en los pasajeros que utilizan el transporte público en el Conurbano bonaerense y en el Gran La Plata, que comprende los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada.

Con el nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo para los recorridos de hasta tres kilómetros pasará a costar $1.348,71 en el Conurbano y $1.468,85 en el Gran La Plata.

Cuánto costará el boleto de colectivo desde diciembre

El incremento modificará los valores de todas las secciones, de acuerdo con la distancia recorrida por los pasajeros.

En el Conurbano bonaerense, los viajes de entre 3 y 6 kilómetros costarán $1.517,29; los de 6 a 12 kilómetros, $1.685,88; y los trayectos de 12 a 27 kilómetros tendrán una tarifa de $2.023,06. Para los recorridos superiores a los 27 kilómetros, el boleto ascenderá a $2.378,46.

En el Gran La Plata, en tanto, los viajes de entre 3 y 6 kilómetros pasarán a costar $1.619,33; los de 6 a 12 kilómetros, $1.807,70; y los trayectos de 12 a 27 kilómetros tendrán un valor de $2.167,92. Para las distancias superiores a los 27 kilómetros, la tarifa será de $2.522,14.

Cuánto pagarán quienes no tengan la SUBE registrada

El aumento también tendrá impacto en los usuarios que viajen con una tarjeta SUBE sin registrar. En esos casos, se aplicará la tarifa diferencial, que duplica el valor del boleto pleno.

De esta manera, el mínimo será de $2.697,42 en el Conurbano y de $2.937,70 en el Gran La Plata.

Por su parte, quienes cuenten con el beneficio de la Tarifa Social continuarán accediendo a un descuento del 55%. Para los recorridos de hasta tres kilómetros, el valor será de $790,12 en el Conurbano y de $860,51 en el Gran La Plata.

Por qué vuelve a aumentar el transporte público

La actualización forma parte del esquema de ajustes mensuales aplicado por el Gobierno bonaerense a las tarifas del transporte público.

El mecanismo contempla la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes anterior, al que se adiciona un porcentaje del 2%.

Con este nuevo incremento, viajar en colectivo será más caro desde el comienzo de diciembre para los usuarios de las líneas provinciales que circulan en el Conurbano y el Gran La Plata.