La última encuesta nacional de Pulso Research dejó datos destacados sobre la imagen de los principales dirigentes políticos del país. De acuerdo con el relevamiento, Cristina Kirchner encabeza el ranking de valoración positiva, con un 44%, seguida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, que alcanzó el 41%, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con un 39%.

El estudio evaluó a 12 referentes del oficialismo y la oposición. Entre los resultados también sobresale el registro de Mauricio Macri, quien obtuvo el nivel más alto de imagen negativa, con un 66%.

Cristina Kirchner, Villarruel y Kicillof encabezan el ranking

La expresidenta Cristina Kirchner alcanzó un 44% de imagen positiva, frente a un 52% de valoración negativa y un 4% de respuestas que no supieron o no contestaron. De esta manera, quedó al frente de la medición.

En segundo lugar se ubicó Victoria Villarruel, con un 41% de imagen positiva y un 41% de negativa, mientras que el 19% de los encuestados no expresó una opinión. El tercer puesto fue para Axel Kicillof, quien registró un 39% de valoración favorable y un 52% de rechazo.

Detrás del gobernador bonaerense apareció Patricia Bullrich, también con un 39% de imagen positiva, aunque con un 54% de negativa. Por su parte, el presidente Javier Milei obtuvo un 39% de valoración favorable y un 59% de negativa.

El relevamiento ubicó a Sergio Massa en el siguiente lugar, con un 36% de imagen positiva y un 57% de negativa. Myriam Bregman, en tanto, alcanzó un 35% de valoración favorable, un 37% de negativa y un 28% de respuestas sin opinión.

#Elecciones2027 🗳️📄 Encuesta: Kicillof y Massa le ganarían a Milei en un eventual balotaje Un relevamiento nacional de la consultora Analogías midió la intención de voto por espacio político y dos posibles cruces de segunda vuelta para 2027. En el escenario con Axel Kicillof, la diferencia es de seis puntos; en el de Sergio Massa, de 2,4 puntos. 📌 Una nueva encuesta nacional de la consultora Analogías midió distintos escenarios electorales de cara a 2027 y evaluó la intención de voto frente a Javier Milei. 📌 De acuerdo con los resultados, en el escenario que enfrenta a Kicillof con Milei, el mandatario provincial obtiene el 41,7% de intención de voto, frente al 35,7% del Presidente. 📌 El relevamiento también muestra una marcada paridad en la intención de voto por espacio político: Milei reúne el 33,7% y el Peronismo Unido alcanza el 33%, una diferencia de apenas 0,7 puntos porcentuales. 📌 En la medición por espacios políticos, la opción encabezada por Javier Milei aparece en primer lugar con el 33,7%, seguida por el Peronismo Unido, que obtiene el 33%. ▶️ El estudio fue realizado por la consultora Analogías a través de un relevamiento nacional llevado adelante entre el 15 y el 18 de noviembre de 2026. ✍️ La medición incluyó la intención de voto por espacio político y dos escenarios hipotéticos de segunda vuelta presidencial para las elecciones de 2027. 👉 https://t.co/bug3iZNS3H 💬 ¿Cuál es tu sensación de cara al 2027? ¿El peronismo volverá a la Casa Rosada? #Kicillof #Massa #Milei #Elecciones2027 #Peronismo #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 26, 2026

Mauricio Macri registró el mayor nivel de imagen negativa

Uno de los datos más destacados del estudio fue el resultado de Mauricio Macri, quien encabezó el registro de imagen negativa entre los 12 dirigentes evaluados. El expresidente obtuvo un 30% de valoración positiva, un 66% de negativa y un 4% de respuestas sin opinión.

En la parte inferior de la medición también aparecieron dirigentes con elevados niveles de desconocimiento. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, registró un 11% de imagen positiva, un 19% de negativa y un 71% de respuestas que no supieron o no contestaron.

Por su parte, los dirigentes bonaerenses Santiago Passaglia y Manuel Passaglia obtuvieron un 6% de imagen positiva cada uno. En el caso de Santiago, la imagen negativa fue del 11% y el 83% no respondió o manifestó no tener opinión. Manuel registró un 12% de negativa y un 82% de respuestas sin opinión.

Qué opinan los encuestados sobre la eliminación de las PASO

La encuesta de Pulso Research también indagó sobre la propuesta de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un tema que volvió al centro del debate político tras el avance de la iniciativa en el Congreso.

Los resultados mostraron posiciones divididas. El 25,9% de los consultados manifestó estar muy de acuerdo con la eliminación de las primarias, mientras que otro 19,5% dijo estar de acuerdo. En conjunto, las opiniones favorables alcanzaron el 45,4%.

En sentido contrario, el 26% expresó estar en desacuerdo y el 11,1% muy en desacuerdo. Así, las posiciones contrarias sumaron el 37,1%. El 17,5% restante no supo o no quiso responder.

De esta manera, el sondeo reflejó una mayor proporción de opiniones favorables a la eliminación de las PASO, aunque también mostró un nivel considerable de rechazo y de personas que todavía no tienen una posición definida.

Ficha técnica de la encuesta

El relevamiento fue realizado por la consultora Pulso Research entre el 7 y el 16 de noviembre de 2026, mediante una encuesta online de alcance nacional.

La muestra estuvo integrada por 1.552 casos y el estudio informó un margen de error de +/- 2,5%.