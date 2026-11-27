Un estudio de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) encendió una señal de alerta sobre el avance de las apuestas online entre jóvenes. Según el relevamiento realizado por la entidad, el 44% de los jóvenes consultados apuesta todos los días, mientras que casi el 24% lo hace más de tres veces por semana.

La investigación, que reunió miles de casos en la provincia de Buenos Aires, buscó analizar el vínculo entre la ludopatía y el ámbito escolar, además de conocer el alcance de las apuestas en los entornos de estudiantes y docentes.

Uno de los datos más relevantes es que el 98% de las apuestas se realiza a través de plataformas online, lo que refleja el peso de los entornos digitales en esta problemática.

LUDOPATÍA: UN ESTUDIO DE LA FEB INDICA QUE EL 44% DE LOS JÓVENES APUESTA TODOS LOS DÍAS 📌Informe completo👇 https://t.co/Lj9CxkePgg https://t.co/5ccs0HbsEW — FEB (@LaFEB) November 27, 2026

Qué tipo de apuestas realizan los jóvenes

El informe de la FEB también identificó las modalidades de juego más frecuentes entre los jóvenes. Las máquinas de azar aparecen con un 54,9%, seguidas por los videojuegos, con un 51,5%.

En tanto, las apuestas deportivas convencionales representan el 34,5% de las respuestas; las apuestas deportivas en directo, el 21,8%; y el póker, el 18,4%.

Las categorías no deben interpretarse como excluyentes, ya que una misma persona puede participar de distintas modalidades de apuestas.

En cuanto a las edades, el segmento de 15 a 17 años aparece como el más comprometido, con un 34,3%. Le siguen los jóvenes de entre 18 y 24 años, con un 32,1%, y las personas mayores de 25 años, con un 31,1%.

El impacto de las apuestas online en el entorno escolar

El relevamiento también puso el foco en los docentes y en la presencia de las apuestas dentro de sus ámbitos de relación. De acuerdo con los resultados, el 22% conoce a alguien del entorno docente que apuesta.

Además, casi el 58% de los educadores conoce personas de su entorno que realizan apuestas, mientras que el 27% señaló que tiene alumnos que llevan adelante algún tipo de mecanismo de juego o apuesta.

#Congreso ⚽🎰 Golpe a los sponsors de apuestas: diez clubes del fútbol argentino deberán cambiar sus acuerdos La sanción definitiva de la Ley de Prevención de la Ludopatía tendrá un fuerte impacto en el negocio del fútbol argentino. La normativa prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio deportivo de casas de apuestas online y alcanza a diez equipos de Primera División, además de la AFA y la Liga Profesional. 📌 Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo, los cinco grandes, están entre los clubes alcanzados. 📌 La lista se completa con Rosario Central, Newell's, Independiente Rivadavia, Huracán y Argentinos Juniors. 📌 Boca percibiría entre 7 y 8 millones de dólares anuales por su contrato con Betsson, mientras que River recibiría alrededor de US$ 6 millones por temporada de Betano y Racing cerca de US$ 2 millones de Betsson. 📌 En total, los patrocinios de empresas vinculadas a las apuestas representan para los clubes de Primera División ingresos estimados en al menos US$ 20 millones. ❎ La prohibición no se limita a las camisetas: también alcanza la publicidad en estadios, campos de juego y eventos, además de las promociones realizadas por deportistas, entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas e influencers. La AFA deberá revisar sus acuerdos con BetWarrior y la Liga Profesional, su vínculo con bplay. ⏱️ Sin embargo, la salida de estas marcas no será inmediata. El Poder Ejecutivo tendrá hasta 120 días para reglamentar la ley y allí deberá determinar cómo se adecuarán los contratos que ya están vigentes. La norma sancionada no establece un plazo específico para que los clubes rescindan esos acuerdos. 👉 https://t.co/KBvhM9GLJi 💬 ¿Cómo impactará en las finanzas de los clubes la prohibición de los sponsors vinculados a las apuestas online? #Ludopatía #ApuestasOnline #FútbolArgentino #Boca #River #Racing #AFA #LigaProfesional #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 27, 2026

Desde la FEB señalaron que comenzaron a trabajar sobre esta problemática a principios de 2024, mediante jornadas y talleres orientados a la prevención y a la capacitación de los docentes.

La organización sostuvo que las estrategias para abordar la ludopatía deben contemplar el trabajo en equipo, la supervisión de las situaciones que se producen en las aulas y el cuidado de la dimensión emocional de los educadores.

En ese sentido, advirtió que los docentes no pueden afrontar el problema de manera aislada y reclamó un abordaje interdisciplinario e interministerial.

Ludopatía adolescente: deudas, ansiedad y dificultades escolares

El comunicado de la FEB también retomó datos del Observatorio de Ludopatía Adolescente. Según las cifras citadas por la entidad, uno de cada ocho adolescentes que apuesta ya registra deudas económicas.

Además, la mayoría de quienes presentan esta problemática reporta situaciones de ansiedad y malestar, así como dificultades en el rendimiento escolar y en los hábitos de sueño.

Para la organización, la escuela tiene un papel central en la prevención, aunque consideró necesario fortalecer las herramientas institucionales y el acompañamiento de los estudiantes.

La FEB remarcó que la problemática requiere respuestas que involucren a distintos sectores del Estado y de la sociedad, y sostuvo que la aprobación de una ley representa un paso importante, pero no suficiente para resolverla.

La ley nacional contra la ludopatía y el proyecto bonaerense

La difusión del estudio se produjo luego de que el Senado de la Nación sancionara la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, con 72 votos afirmativos.

La normativa establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online en medios de comunicación, redes sociales, estadios y otros espacios. También incorpora controles de identidad y edad para impedir el acceso de menores de 18 años, limita los medios de pago y prohíbe los bonos de bienvenida y otros mecanismos de incentivo al juego.

En paralelo, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto que busca regular las apuestas online y establecer herramientas para prevenir y atender la ludopatía, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la creación de fondos destinados a financiar acciones de prevención, asistencia y tratamiento de la ciberludopatía, además de recursos para entidades de bien público y deportivas.

El proyecto deberá ser tratado por el Senado bonaerense para completar su recorrido legislativo.

En este escenario, los datos difundidos por la FEB vuelven a poner en primer plano el alcance de las apuestas entre jóvenes y el desafío que representa para las escuelas, las familias y los organismos públicos construir respuestas coordinadas frente a una problemática que ya atraviesa la vida cotidiana de la comunidad educativa.