La Unión Cívica Radical (UCR) resolvió avanzar con el retiro de su identificación partidaria al bloque de diputados nacionales, luego de que la mayoría de sus integrantes acompañara el Presupuesto 2027 impulsado por el oficialismo y votara en contra de aumentar los fondos destinados a las universidades nacionales.

La decisión fue adoptada este 27 de noviembre por la Mesa del Comité Nacional, durante una reunión virtual en la que se analizaron distintos pedidos para que la bancada dejara de utilizar las siglas partidarias. La conducción consideró que el posicionamiento de sus integrantes contradijo el compromiso histórico del radicalismo con la universidad pública.

El conflicto se originó durante la votación en particular de las partidas destinadas al sistema universitario en la Cámara de Diputados. Cinco de los seis integrantes del bloque oficial de la UCR votaron en contra del incremento presupuestario. En contrapartida, un diputado de esa bancada y otros seis legisladores radicales que integran distintos bloques acompañaron la propuesta de aumentar los recursos.

La Mesa del Comité Nacional decidió que el Bloque de diputados nacionales no use las siglas partidarias. La decisión será solicitada a las autoridades de la Cámara Baja y se da tras el voto de la mayoría de sus integrantes al ajuste universitario. El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical resolvió hoy solicitar que el Bloque de Diputados Nacionales deje de usar su sigla. La decisión responde al voto de los diputados del Bloque que apoyaron el Presupuesto nacional impulsado por el oficialismo, que incluía fuertes recortes al financiamiento del sistema universitario. La Mesa Nacional del partido se reunió esta tarde de manera virtual. Allí analizó los distintos pedidos para que el Bloque de diputados nacionales deje de usar la sigla, ya que el voto de sus integrantes contradice el compromiso histórico e irrenunciable del radicalismo con la universidad pública. El ajuste que el oficialismo intentó aprobar ayer finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados, que además incorporó la propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional para garantizar el financiamiento de las universidades. El Comité Nacional celebró esa decisión y expresó su expectativa de que el Senado la sostenga cuando trate el Presupuesto. UNIVERSIDAD PÚBLICA SIEMPRE — Leonel Chiarella (@leonelchiarella) November 27, 2026

La decisión de la conducción nacional de la UCR

A través de un comunicado, el presidente de la Unión Cívica Radical, Leonel Chiarella, informó que el Comité Nacional resolvió solicitar a las autoridades de la Cámara baja que el bloque de diputados nacionales deje de utilizar la sigla partidaria.

“La decisión responde al voto de los diputados del Bloque que apoyaron el Presupuesto nacional impulsado por el oficialismo, que incluía fuertes recortes al financiamiento del sistema universitario”, expresó la conducción partidaria.

En el documento, la Mesa Nacional sostuvo que el comportamiento de la mayoría de los integrantes de la bancada contradice el compromiso histórico e irrenunciable del radicalismo con la universidad pública.

La conducción también señaló que había recibido distintos pedidos para que el bloque dejara de identificarse con el partido y que resolvió avanzar con la solicitud luego de analizar el posicionamiento de sus legisladores durante el debate presupuestario.

La disputa por los fondos para las universidades

El posicionamiento de los diputados radicales se produjo en medio de la discusión por los recursos destinados a las universidades nacionales. El Presupuesto 2027 contemplaba partidas por 7,3 billones de pesos, mientras que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban 11 billones de pesos para garantizar el funcionamiento del sistema.

Según expresó el Comité Nacional, el ajuste propuesto por el oficialismo fue finalmente rechazado por la Cámara de Diputados, que además incorporó la propuesta del CIN para garantizar el financiamiento universitario.

La conducción partidaria celebró esa decisión y manifestó su expectativa de que el Senado mantenga ese criterio cuando trate el proyecto de Presupuesto.

El comunicado difundido por Chiarella concluyó con una consigna que sintetizó la posición de la conducción nacional: “Universidad pública siempre”.