El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) falló este sábado en contra de la Argentina y el Reino Unido podrá avanzar con el proyecto Sea Lion, destinado a la exploración y explotación de petróleo en las Islas Malvinas.

“Por 18 votos contra 3, y en virtud de la conclusión expuesta en el párrafo 129 precedente, el Tribunal rechaza la solicitud de adopción de medidas provisionales presentada por la Argentina el 13 de octubre de 2026”, sostuvo el presidente del organismo, Maurice Kamga, al leer la resolución durante la audiencia realizada en la ciudad alemana de Hamburgo.

The Tribunal delivered its Order in the Case concerning hydrocarbon exploitation in the South-West Atlantic Ocean (Argentina v. United Kingdom), Provisional Measures on Saturday, 28 November 2026. https://t.co/wjpUIQosrl — International Tribunal for the Law of the Sea (@ITLOS_TIDM) November 28, 2026

De esta manera, los magistrados desestimaron los cuatro pedidos de medidas cautelares que había presentado la Argentina en octubre para impedir el avance de los proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido.

Según precisó TN, en esta primera instancia del litigio internacional, el tribunal aceptó el argumento británico acerca que la Argentina no puede reclamar el reconocimiento de derechos soberanos sobre la plataforma continental sin haber establecido previamente su soberanía sobre las islas.

Los jueces también rechazaron el planteo argentino sobre la existencia de derechos marítimos superpuestos en las aguas que rodean Malvinas. La posición del país era que esa situación requería la adopción de acuerdos provisionales entre ambos países.

A partir de esos fundamentos, el tribunal consideró que no correspondía disponer medidas provisionales en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), entre ellas, la suspensión de las actividades vinculadas con Sea Lion.

El fallo del TIDM instó a la Argentina y al Reino Unido a cooperar para constituir cuanto antes el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención, que deberá intervenir en el proceso de fondo.

Por su parte, el Reino Unido se comprometió a no iniciar las tareas de perforación antes del 21 de marzo de 2027. La extracción de petróleo, en tanto, no comenzaría antes de marzo de 2028.

Vale reseñar que Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a 450 metros de profundidad. De avanzar según lo previsto, sería el primer desarrollo de crudo en aguas cercanas al archipiélago, impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.