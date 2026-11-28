La Oficina del Presidente se refirió al fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar y puso de relieve que se reconoció, “en un voto no unánime, la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido en el marco de la presentación efectuada por nuestro país en relación con el proyecto Sea Lion”.

The Tribunal delivered its Order in the Case concerning hydrocarbon exploitation in the South-West Atlantic Ocean (Argentina v. United Kingdom), Provisional Measures on Saturday, 28 November 2026. https://t.co/wjpUIQosrl — International Tribunal for the Law of the Sea (@ITLOS_TIDM) November 28, 2026

“El Gobierno nacional celebra este reconocimiento frente a la posición del Reino Unido, que pretende sistemáticamente desconocer la disputa para eludir su obligación de negociar. No comparte, sin embargo, que por esa razón el Tribunal haya considerado que, en esta etapa preliminar, no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas”, advirtió la administración de Javier Milei.

Asimismo, dio cuenta que “la Argentina no le pidió al Tribunal que se pronunciara sobre la soberanía, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de nuestros recursos por parte del Reino Unido. La disputa de soberanía no impide proteger esos recursos mientras aquella se resuelve”.

“Sin perjuicio de eso, la Argentina respeta la decisión del Tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. Esta decisión no es la última palabra. Se limita a una etapa preliminar y no prejuzga ni la competencia del Tribunal Arbitral ni el fondo de la controversia. El Gobierno Nacional avanzará sin demora en la constitución de dicho Tribunal y solicitará ante él las medidas necesarias para preservar los derechos de todos los argentinos”, prosiguió el comunicado.

Acto seguido, se indicó que la decisión del Tribunal del Mar “de ningún modo legitima la explotación unilateral de nuestros recursos naturales” y “el Gobierno nacional seguirá ejerciendo todas las acciones necesarias para impedir esa explotación. En este sentido, en el día de ayer se iniciaron nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por infracciones a nuestro marco jurídico vigente. El mensaje es claro: quienes participen de la explotación ilegítima de nuestros recursos deberán afrontar las consecuencias”.

https://t.co/M8LHss6CeT — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 28, 2026

“Pero ahora, más que nunca, nuestro país necesita herramientas más fuertes y contundentes para defenderse. Por eso, el presidente Javier Milei le pide, en nombre del pueblo argentino, a la Cámara de Diputados de la Nación que trate y sancione la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Su demora entusiasma al gobierno británico”, sumó el texto oficial.

Finalmente, el Ejecutivo aseveró que “la defensa de nuestra soberanía no es una causa de un gobierno ni de un partido: es un mandato constitucional irrenunciable. La Argentina continuará haciendo valer sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance, con la firme convicción de que ninguna acción unilateral del Reino Unido podrá extinguir nuestros legítimos derechos soberanos. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.