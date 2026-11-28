El Gobierno del Reino Unido celebró el fallo del Tribunal Internacional del Mar que rechazó el pedido de Argentina para que la potencia europea frene las actividades de explotación petrolera en las Islas Malvinas.

A través de una declaración conjunta, el secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, y la fiscal General, Ellie Reeves, consideraron que la decisión del Tribunal “respalda la sólida defensa jurídica y la estrategia del Reino Unido”.

My statement on today’s decision by the International Tribunal for the Law of the Sea on the Falkland Islands. https://t.co/Mgg7Cel3Wd — Ed Miliband (@Ed_Miliband) November 28, 2026

“Argentina intentó impedir que los habitantes de las Islas Malvinas tomaran sus propias decisiones soberanas, pero fracasó en su intento”, dispararon.

En igual tenor, dieron cuenta que el Reino Unido “no tiene dudas sobre su soberanía respecto a las Islas Malvinas, su soberanía y derechos soberanos sobre las zonas marítimas circundantes, así como sobre el derecho a la libre determinación de los habitantes de las Islas Malvinas”.

“Instamos a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a determinar su propio futuro y le pedimos que ponga fin a la presión económica que ejerce contra las Islas Malvinas”, completó el texto.

Vale reseñar que el Tribunal del Mar decidió por 18 votos a favor del rechazo y 3 en contra la petición del Gobierno argentino para que se impidieran los trabajos de explotación de crudo en Sea Lion, en aguas al noroeste de las Islas Malvinas.

