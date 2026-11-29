El titular del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, pidió la renuncia del canciller Pablo Quirno y calificó como un “rotundo fracaso” la estrategia diplomática del Gobierno en torno a la causa Malvinas, tras el fallo adverso para nuestro país del Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

A través de un posteo en redes sociales titulado “Rotundo fracaso – Quirno debe renunciar”, el legislador santafesino planteó que la estrategia trazada por el propio titular de la cartera diplomática junto a Santiago Caputo y María Ibarzabal “fue un fracaso diplomático”.

“El comunicado del gobierno post fallo del Tribunal del Mar me hizo acordar al ‘Estamos ganando’ de (el dictador Leopoldo Fortunato) Galtieri”, acotó Martínez.

Acto seguido, consideró que el presidente Javier Milei “tiene que retomar el profesionalismo en un tema estratégico para los intereses nacionales”.

ROTUNDO FRACASO - QUIRNO DEBE RENUNCIAR La estrategia trazada por Quirno, Santiago Caputo y María Ibarzabal fue un fracaso diplomático. El comunicado del gobierno post fallo del Tribunal del Mar me hizo acordar al "Estamos ganando" de Galtieri. Milei tiene que retomar el profesionalismo en un tema estratégico para los intereses nacionales. Menos humo. Mas y mejor diplomacia. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS. — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) November 28, 2026

“Menos humo. Mas y mejor diplomacia. Las Malvinas son argentinas”, sentenció.