El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a objetar la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que, si la iniciativa se convierte en ley, el peronismo deberá definir sus candidaturas mediante una interna o un acuerdo entre los distintos sectores.

“La posición general era sostener el sistema de las PASO”, expuso el funcionario en declaraciones a Radio Splendid y acusó al oficialismo de impulsar la reforma electoral con el objetivo de “evitar que la oposición se pueda organizar”.

En igual tono, consignó que existe “una manipulación del sistema electoral con un objetivo político” y rechazó los argumentos económicos y organizativos utilizados para justificar la suspensión.

En torno al escenario que se abriría para el peronismo, el ministro de la gestión de Axel Kicillof consideró que primero deberá construirse un frente electoral y luego discutir el mecanismo para elegir a su representante: “Eliminadas las PASO no hay muchas más opciones, ¿no? Algún tipo de interna o un acuerdo”.

🗣️El plan de Kicillof para 2027 sin PASO y el acuerdo con Cristina @Carli_Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en @NVASplendid con @fjueguen y @matimore https://t.co/FwAkDAi3MD — Splendid AM 990 (@splendidam990) November 29, 2026

Acto seguido, ratificó su pertenencia al espacio del gobernador: “Yo estoy trabajando para que Axel sea presidente”, aunque aclaró que el mandatario bonaerense todavía no se proclamó candidato, definición que llegaría recién el año venidero.